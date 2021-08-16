 

Израильские ученые приблизились к созданию эликсира долголетия

16.08.2021, 13:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Израиле обнаружен белок, который может существенно увеличить продолжительность жизни организма. Об этом сообщили в Еврейском университете (Иерусалим).

Во время опытов, проведенных ан лабораторных мышах, после применения нового средства срок жизни грызунов увеличивался в среднем на 39%.

Секрет успеха кроется в применении белка VEGF, уточняют специалисты. Именно он и может стать основой для настоящего эликсира долголетия. Интересно, что у самцов при этом продолжительность жизни увеличилась в среднем на 39%, а у самок – на 48%. Если данное средство так же будет работать и в человеческом организме, то средний срок жизни можно будет увеличить примерно до 120 лет. Однако говорить об этом пока рано, отмечают специалисты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.03 / Ермак предложил вернуть режим полного прекращения огня на Донбассе

22.11 / Данные о признаках жизни на Венере оказались неточными

07.10 / Администрация Трампа готова поэтапно выделять помощь американцам в условиях пандемии

05.05 / Парламент Словакии одобрил новое правительство. Предыдущее ушло в отставку из-за скандала с вакциной “Спутник V”

28.05 / WhatsApp в суде защитит конфиденциальность своих пользователей от «драконовских законов» индийского правительства

13.08 / “Потрясающее фото, прекрасная фигура”. 56-летняя Херли снялась в платье с откровенным декольте

17.02 / Кабмин Украины предлагает проводить перепись населения раз в 10 лет

23.07 / Криклий: До конца этой недели у владельца танкера Delfi есть время, чтобы поднять судно

28.07 / Volkswagen выплатил американцам почти 10 млрд долларов за «дизельгейт»

27.06 / Кузнецова подключилась к ситуации с оправданием подозреваемого в насилии над дочерью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика