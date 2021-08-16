Израильские ученые приблизились к созданию эликсира долголетия

В Израиле обнаружен белок, который может существенно увеличить продолжительность жизни организма. Об этом сообщили в Еврейском университете (Иерусалим).

Во время опытов, проведенных ан лабораторных мышах, после применения нового средства срок жизни грызунов увеличивался в среднем на 39%.

Секрет успеха кроется в применении белка VEGF, уточняют специалисты. Именно он и может стать основой для настоящего эликсира долголетия. Интересно, что у самцов при этом продолжительность жизни увеличилась в среднем на 39%, а у самок – на 48%. Если данное средство так же будет работать и в человеческом организме, то средний срок жизни можно будет увеличить примерно до 120 лет. Однако говорить об этом пока рано, отмечают специалисты.