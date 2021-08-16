“Попочка огонь”, “Наприседала?” Дорофеева крупным планом выставила пятую точку в плавках

Исполнительница позировала в высоких плавках спиной к камере, засветив пятую точку и талию.

“Бывают моменты, когда у меня опускаются руки? Да, конечно, бывают. Но, как правило, за этими периодами следует что-то большее и прекрасное. Предвкушаю все последующие релизы. Готовлюсь удивлять вас”, – написала певица.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Попочка огонь”, – отметил подписчик otabek.shirinov00.

“Наприседала?” – спросил diamond.bad.boy.

“Надя, твоя фигура – кайф”, – заметил dorofeeva.ofk.israel.

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы “Время и Стекло” – певица выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитив). 11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексей Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Первый сольный концерт певица дала в Киеве 5 июня 2021 года.

Дорофеева замужем за музыкантом Владимиром Дантесом (Dantes) с 2015 года.

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