 

Ляшко просит не останавливать в стране COVID-вакцинацию на День Независимости

16.08.2021, 13:54, Новости дня
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Министр напомнил, что несколько недель подряд в Украине отмечается рост выявления новых случаев COVID-19. 

“Мы должны обеспечить непрерывный доступ к вакцинам даже на выходных или праздниках. Дельта-штам коронавируса, сотни случаев которого уже зарегистрированы в Украине, заразнее. Вероятность развития тяжелого течения болезни в случае инфицирования этим штаммом намного выше, если вы не вакцинированы. Доступ к вакцинам должен быть непрерывным и удобным. На праздники мобильные бригады должны работать там, где это удобно для людей”, – сказал Ляшко.

Министр отметил, что сейчас инфраструктура вакцинации насчитывает более 3 тыс. пунктов прививки, почти 400 центров массовой вакцинации и тысячу мобильных бригад.

“За неделю следует определить, какие опции их работы уместны в течение празднования 30-й годовщины независимости Украины. Цель этой работы – позволить максимально удобно встретиться вакцине и пациенту. Пунктам с низким потоком, возможно, действительно, следует взять паузу, чтобы подумать, как его увеличить, но центры массовой вакцинации, особенно в ТРЦ и других логистически привлекательных местах, должны работать”, – добавил он.

В некоторых регионах успешно практикуют выезд мобильных бригад на площади и проведение вакцинации под открытым небом. Этот опыт следует перенять всем и применить во время праздничных мероприятий в центрах городов, считает Ляшко.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 16 августа в стране полностью привились 2,7 млн человек.

9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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