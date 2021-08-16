 

Отдыхавший на яхте в компании полуобнаженных девушек муж принцессы Евгении сменил работу – СМИ

16.08.2021, 13:54, Новости дня
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Ранее он работал бренд-директором компании Casamigos, занимающейся производством текилы и основанной американским актером Джорджем Клуни. Сейчас муж принцессы Евгении готовится возглавить бизнес, принадлежащий его отцу, – бухгалтерскую компанию Pangaea Land And Property Limited.

Таблоид отмечает, что отец Бруксбэнка не может заниматься делами компании по состоянию здоровья – он переболел COVID-19 в тяжелой форме и в июне 2021 года окончательно отошел от дел.

Контекст:

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж за Бруксбэнка 12 октября 2018 года после восьми лет отношений.

В сентябре 2020 года Букингемский дворец сообщил о беременности принцессы, а 9 февраля 2021 года она родила первенца, которого назвали Августом Филиппом Хоуком. Новорожденный стал девятым правнуком для Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа.

1 августа британский таблоид опубликовал снимки, на которых Бруксбэнк был запечатлен на яхте в компании девушек, одна из которых позировала топлес. В публикации отмечалось, что супруга Бруксбэнка осталась в Англии с пятимесячным сыном.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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