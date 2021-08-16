В Афганистане находятся еще около 50 украинцев. МИД уточняет, кто из них хочет эвакуироваться

“По информации МИД, в Афганистане продолжают находиться до 50 украинцев. Почти со всеми установлена связь. Дипломаты уточняют, кто из них желает быть эвакуированным”, – сказал он.

Николенко уточнил, что МИД прорабатывает пути безопасной эвакуации украинцев, в том числе с использованием возможностей иностранных партнеров. Он заверил, что ситуация находится на особом контроле ведомства.

Спикер МИД отметил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил усилить посольство Украины в соседнем с Афганистаном Таджикистане и теперь ситуацию мониторят две дипмиссии – в Душанбе и Исламабаде.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу – Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал за границу.

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

Около 70 государств, в том числе Украина, потребовали свободной эвакуации людей из Афганистана. Они призывают обеспечить работу аэропорта и оставить открытыми пограничные переходы.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Украина в ночь на 16 августа забрала из Кабула около 80 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. В ту же ночь аэропорт Кабула 16 августа отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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