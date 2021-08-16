 

Сети АЗС в Украине снизили цены на бензин и дизельное топливо после публикации новых расчетов Минэкономики

16.08.2021, 13:54, Новости дня
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Сеть АЗС WOG снизила цену на ДТ на 60 коп/л, до 28,64 грн/л. Бензин А-95 на станциях сети WOG подешевел на 19 коп/л – до 31,67 грн/л.

SOCAR снизил цену бензинов А-95 и А-92 на 19–21 коп/л, цена ДТ осталась на прежнем уровне – 32,48 грн/л.

Скриншот: enkorr.ua

“В компании заявляют, что реализуемое ДТ подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию”, – отметило издание.

В сети Shell бензины подешевели на 9 и 19 коп/л, до 30,80 и 31,67 грн/л соответственно, ДТ – на 55 коп/л, до 28,69 грн/л. AMIC на 48 коп/л снизил цену ДТ, до 28,51 грн/л и на 1 коп/л бензина марки А-95 (31,04 грн/л). В сети KLO на 55 коп/л подешевело только ДТ, до 28,54 грн/л.

В сетях “БРСМ-Нафта”, Автотранс, BVS и Motto топливо подешевело в пределах 8–70 коп/л.

Контекст:

Министерство экономики Украины 13 августа опубликовало среднюю стоимость бензинов (26,67 грн/л) и ДТ (21,64 грн/л).

Из этого высчитывается предельная цена реализации топлива в рознице во второй декаде августа, отметило enkorr. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена бензина в розничных сетях не должна превышать 31,67 грн/л, а ДТ – 28,64 грн/л.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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