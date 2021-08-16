 

Илья Авербух заплатил за роды Елизаветы Арзамасовой около 1,3 млн рублей

16.08.2021, 13:52, Разное
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Елизавета Арзамасова накануне впервые стала мамой, подарив супругу Илье Авербуху ребенка. Журналисты решили выяснить, в какую сумму фигуристу обошлись роды.
В издании Blitz сообщается, что роды проходили в лучшем роддоме в Москве, а их стоимость составила около 1,3 млн рублей. Чтобы заработать такие деньги, фигурист трудился в Сочи практически до самих родов.

Стоит отметить, что супруги пока не назвали пол малыша. Елизавета Арзамасова признавалась в одном из недавних интервью, что не хочет, чтобы муж присутствовал во время появления младенца на свет, так как это «интимный момент». По данным некоторых изданий, ссылающихся на человека из окружения пары, у них родился сын.

Источник: fedpress.ru



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