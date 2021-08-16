Сергей Соседов о творчестве Филиппа Киркорова: «Это не искусство»

Сергей Соседов в очередной раз раскритиковал отечественных звезд, которые не создают сейчас ничего особенного, выдающегося и запоминающегося. В перечне артистов, по которым прошелся критик, оказался и Филипп Киркоров.

Нынешних популярных артистов Соседов назвал не бездарными, но имеющими средние способности. В их числе Николай Басков и Филипп Киркоров. Их выступления можно оценить на 4, но не более. По мнению критика, все самое лучшее было написано, спето и показано в прошлом. Даже достижения современных звезд не смогут переплюнуть артистов прошлого века.

Особое возмущение у Соседова вызвало то, что Киркоров во время пандемии и коронавирусных ограничений не прекратил концертную деятельность. При этом песни экс-супруга Пугачевой он не может назвать творчеством, они не имеют никакого отношения к искусству и таланту, пишет «ГлобалМСК».