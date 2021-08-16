 

Сегодня представят первый в мире смартфон с 24 ГБ ОЗУ Asus ROG Phone 5s

16.08.2021, 13:52, Разное
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Новый смартфон представит сегодня тайваньская компания Asus, ROG Phone 5s станет первым смартфоном с 24 гигабайтами ОЗУ. При этом производитель использует особую технологию расширения физической оперативной памяти.
На современном рынке мобильных технологий производители активно конкурируют в сфере мощности процессоров, разрешения камер и объемов оперативной памяти. Настоящую революцию в отрасли намерен произвести тайваньский IT-гигант Asus. ROG Phone 5s, который сегодня планируют представить официально, продемонстрирует совершенно иной тип аппаратов с рекордным показателем ОЗУ. «На борту» новинки сразу 24 гигабайта «оперативки», однако при этом есть и некоторые нюансы.

Высокие показатели ОЗУ стали возможными благодаря особой технологии для расширения памяти. Как сообщают представители производителя, смартфон будет использовать для этого флеш-память. Ранее бренд уже выпускал аппарат с подобным модулем, тогда речь шла об увеличении 12-гигабайтного чипа физической оперативной памяти до 18 гигабайт. Согласно предположениям ряда экспертов, новый гаджет также использует элемент на 18 гигабайт, попросту увеличивая его.

В любом случае, смартфон станет первым на рынке с такой ОЗУ, работать он будет на однокристальной платформе Snapdragon 888 Plus. Кроме того известно, что дисплей аппарата получит поддержку четырех режимов смены изображений, в 60, 90, 120 и 144 Герца. Особенностью аппарата стал также горизонтально ориентированный блок основной камеры и внешний вид задней крышки. Остальные подробности, как и ценник Asus ROG Phone 5s, станут известны после его официального представления.

Источник: www.ixbt.com



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