 

Трамп потребовал отставки Байдена из-за событий в Афганистане

16.08.2021, 13:46, Разное
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После вывода американских войск с территории Афганистана за короткое время власть в стране захватили члены террористического движения “Талибан*”. 15 августа им удалось захватить столицу исламской республики, город Кабул, после чего президент Ашраф Гани сбежал из страны, а правительство капитулировало перед талибами*. На этом фоне Трамп решил призвать Байдена уйти в отставку.

Экс-президент США Дональд Трамп возложил ответственность за сложившуюся негативную ситуацию на нынешнего главу Белого дома Джозефа Байдена. Он назвал это величайшим поражением Америки.

Как сообщает телеканал “360”, бывший американский лидер распространил заявление из которого следует, что действующий глава государства был избран с нарушением закона. Поэтому, считает Трамп, отставка не должна стать для него проблемой.

Примечательно, что в заявлении говорится именно о “позорной” отставке. Меж тем, эксперты отмечают, что с инициативой о выводе войск из Афганистана выступал сам Трамп в период своего президентства.

Кроме того, экс-лидер США обвинил Байдена в провалах в сфере здравоохранения на фоне пандемии коронавируса. Он также отметил, что Америка потеряла независимость в энергетической сфере. Также Трамп считает, что Байден “искалечил” экономику США.

* “Талибан” – запрещенная в России террористическая организация.



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