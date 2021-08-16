 

ОДКБ пообещала принять меры при обострении ситуации на таджикско-афганской границе

16.08.2021, 13:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наблюдает за развитием ситуации в Афганистане и в случае обострения обстановки и угрозы безопасности Таджикистану примет все необходимые коллективные меры, сообщил генсек ОДКБ Станислав Зась.

«Приоритет в деятельности организации при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам. В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами», – передает ТАСС слова генсека организации.

В понедельник состоялись телефонные переговоры генсека ОДКБ с Министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо и секретарем Совета Безопасности страны Нассрулло Махмудзода. «В настоящее время таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе, и необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет», – подчеркнул Зась.

Между тем ОДКБ внимательно отслеживает развитие ситуации на таджикско-афганской границе, необходимости в задействовании механизмов организации пока нет.

«В ОДКБ внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско-афганской границе», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря организации Владимира Зайнетдинова.

В заявлении также отмечается, что «в настоящее время таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе, и необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет».

«Стремительное наступление движения «Талибан», переход под его контроль основной части территории Афганистана, включая государственные границы и столицу – город Кабул, а также фактическая смена власти в стране, существенно влияют на обстановку в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность», – сказал Зась.

Он добавил, что началась подготовка к учениям коллективных сил ОДКБ, которые пройдут в ближайшие месяцы у таджикско-афганской границы.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.

В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



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