 

«Зеленые» потребовали защитить Байкал от незаконных сбросов отходов с судов

16.08.2021, 13:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа поверхности Байкала от поселка Хужир до мыса Хобой появилась темная зловонная пленка. Наиболее вероятным источником появления пятна в районе острова Ольхон является сброс загрязненных вод судов, считает председатель правления общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», лидер партии «Зеленые» Андрей Нагибин.

«Скорее всего, кто-то тщательно отдраил камбуз на судне с агрессивными моющими средствами, почистил посуду, ободрал старую краску и все это слил в Байкал. Плюнул в колодец планеты. Обнаруженная в анализах этой воды кишечная палочка подтверждает нашу версию о сбросе коммунальных стоков судна», – приводятся его слова на сайте «Зеленых».

Байкальские капитаны в анонимных разговорах оправдываются: сдавать нефтесодержащие и бытовые стоки судну на озере сложно. Это можно сделать или на станции в порту «Байкал» и потратить двое суток хода от острова Ольхон и обратно (расстояние в 500 км), или на спущенном на воду в прошлом году танкере-бункеровщике «Георгий Москалев», отыскать который тоже сложно на просторах огромного озера. «Зеленые» предлагают ввести систему спутникового зондирования, тогда судовладельцы не рискнут «гадить» в Байкал.

«Необходимо каждое из 7 тыс. судов на Байкале оборудовать датчиками системы «Глонасс» для отслеживания общего хода за определенный период, и обязать судовладельцев в соответствии с этими данными сдавать в обязательном порядке загрязненные стоки с судов. Или установить опломбированные датчики на судах, которые будут регистрировать водоотведение с судна», – предлагает Нагибин.

Всего на Байкале за навигацию судами для последующей очистки в прошлые годы сдавалось меньше 1 тыс. тонн загрязненных стоков. Эта цифра должна увеличиться на порядок, чтобы остановить гибель фауны уникального озера, считают экологи.

«Анализ космоснимков и данных датчиками системы «Глонасс» позволит своевременно и доказательно устанавливать и привлекать к ответственности нарушителей. Это может стать логичной частью системы экологического мониторинга Байкала, которую президент РФ поручал создать еще к 1 июня 2020 года», – резюмировала член президиума партии «Зеленые» Александра Кудзагова.



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