Мнение: Выборы в Кандагаре

16 августа 1996 года, ровно 25 лет назад семеро россиян совершили дерзкий побег из Кандагара, где провели больше года, после того, как 3 августа 1995 года истребитель талибов принудил совершить посадку Ил-76 российской авиакомпании «Аэростан».

О побеге экипажа Ил-76 много писали и говорили. История побега экипажа Ил-76 из Кандагара хорошо известна. Об этой истории даже снят художественный фильм. В финальных титрах фильма идут документальные кадры возвращения экипажа в Казань. Это съемки корпункта «Вестей» в Казани, которым в то время руководил я…

У меня к этой истории был еще и личный интерес. Потому что среди захваченных талибами летчиков был мой друг детства, с которым мы вместе выросли в селе Старое Дрожжаное. Это второй пилот Газинур Хайруллин. Газинур закончил военное училище, к моменту распада СССР служил в Мелитополе, принимать украинскую присягу отказался, и в 1992 году 31-летний майор Хайруллин, командир экипажа военного Ил-76 уволился в запас….

…О чем почти забыли и не говорят, так это о том, что захват российского Ил-76 талибами был хорошо спланированной операцией. В небе над Афганистаном тогда много кто летал. Но талибы захватили именно российский Ил-76. И именно самолет, перевозивший военное снаряжение для правительства Рабани. Распознать в небе именно такой авиалайнер талибы не смогли бы, если бы им не подсказали. Судя по событиям первых дней после захвата самолета, талибы не знали, зачем им российский самолет. Но они беспрекословно выполнили приказы кураторов, полученных с территории Пакистана. Кураторы все правильно рассчитали. Захват российского самолета стал мощным пропагандистским инструментом. Про Талибан тогда заговорил весь мир.

Талибы называли захваченных летчиков «гостями», их действительно поместили не в тюремные камеры, а в сарае в доме в доме губернатора Кандагара. Талибы с удовольствием встречали делегации из России, не препятствовали встречам с экипажем. Но домой их не отпускали – кормили обещаниями.

Тянулись дни, недели, месяцы, интерес к кандагарским пленникам падал. В Москве, в редакции «Вестей» уже воротили нос от моих предложений о репортажах из семей летчиков, которые продолжали ждать и верить в возращение родных и близких. То же самое было и на ОРТ. Мы с Эдуардом Хайруллиным, в то время собкором ОРТ в Казани регулярно встречались и устраивали мозговые штурмы, придумывая информационные поводы. Было понимание, что если талибы почувствуют, что пленники уже не интересны России, они перестанут быть интересны и талибам. И тогда талибы просто избавятся от «трофея». И сделают это максимально публично…

Где-то в середине мая я был в командировке в Москве, и в столовой ВГТРК столкнулся со Светланой Сорокиной, легендарной ведущей «Вестей». Посетовал, что Москве не интересны «кандагарские пленники». Сорокин и подсказала идею, как привлечь внимание Москвы и мира к плееникам талибана.

Вернувшись в Казань, напросился на встречу к Халяфу Низамову, в то время руководителю администрации президента Татарстана. Ему идея понравилась. Он тут же, при мне позвонил председателю ЦИК Татарстана Марату Сираеву.

И закипела работа, результатом, которого стало то, что экипаж российского самолета Ил-76, находившийся в плену у талибов, принял участие в выборах президента России. И в первом туре 16 июня, и во втором 3 июля1996 года, проголосовав досрочно 14 и 24 июня 1996 года.

Для телевидения это был прорыв. После нескольких месяцев информационного вакуума о кандагарских пленниках в июне-июле 1996 года вышло огромное количество репортажей. Для талибов это был четкий сигнал, что их пленников в России помнят и ждут, а значит, избавляться от них еще не время.

О том, как в 1996 году прошли выборы президента России в Кандагаре подробно написано в книге «За голосами в Кандагар».

Книга появилась уже после того, как 16 августа 1996 года, ровно 25 лет назад, экипаж самолета Ил-76 совершил дерзкий побег из Кандагара.

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