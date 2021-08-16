По примеру Меган и Гарри: Бритни Спирс собирается дать интервью Опре Уинфри

В выходные, сразу после заявления отца 39-летней Бритни Спирс Джейми Спирса о готовности сложить с себя полномочия опекуна, в западных СМИ появилась информация о том, что певица хочет дать большое и откровенное интервью. Причем, источники сообщают, что среди множества предложений Бритни готова в первую очередь рассмотреть возможность поговорить со звездой телевидения Опрой Уинфри. Как утверждают инсайдеры, Спирс хочет именно Опре рассказать, как все последние тринадцать лет она жила под строгой опекой отца, через какие испытания прошла и какие невзгоды пережила.

Многие журналы обращались к Бритни с просьбой об интервью, но Опра у Спирс в приоритете, с ней она готова поговорить первой, – сообщил источник в беседе с изданием The Sun. Когда именно состоится это интервью, состоится ли вообще и будет ли оно таким же скандальным и резонансным, как интервью Опры с принцем Гарри и Меган Маркл, пока неизвестно. В любом случае, пока Бритни Спирс официально все еще под опекой своего отца Джейми Спирса и не может давать интервью без его согласия.

Опра Уинфри

Напомним, Бритни Спирс тщетно пытается избавиться от влияния отца, который с 2008 года является ее официальным опекуном и контролирует ее жизнь и финансы. 11 февраля этого года в Лос-Анджелесе прошло очередное заседание по делу, и в результате публичного слушания судья Бренди Пенни отказал отцу певицы, Джейми Спирсу, в единоличном контроле над ее финансами. Было установлено, что Спирс-старший и трастовый фонд Bessemer Trust Co. будут в равной степени отвечать за состояние певицы, которое составляет 60 миллионов долларов.

Бритни Спирс с отцом Джейми

Очередной виток в деле об опекунстве над Бритни Спирс начался 23 июня, когда певица впервые за долгое время лично обратилась к суду и судье Бренде Пенни с заявлением. Поп-звезда потребовала отменить опеку и обвинила своих опекунов в абьюзе, сравнив опекунство над ней с рабством. Она сказала, что отец “контролирует ее жизнь на 100 000%”. Бритни озвучила несколько шокирующих деталей. Например, ее “заставляли выступать” в Лас-Вегасе, даже когда она была серьезно больна, а после того, как артистка захотела уйти в творческий отпуск, ее насильственно начали “лечить” литием.

Новый адвокат певицы Мэттью Розенгарт, который ранее работал со звездами Голливуда, включая Бена Аффлека, Стивена Спилберга и Шона Пенна, приступил к своим обязанностям на слушании 14 июля. Он сразу дал понять, что поддерживает свою подопечную в стремлении идти до победного конца. Он заверил, что будет активно добиваться в суде прекращение опеки над Спирс.

Акции в поддержку Бритни Спирс проходят в разных городах США