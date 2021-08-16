1991 год. Хроника событий августовского путча

19 августа

9.40. Москва (РИА). Ситуация пока не ясна. С 9.30 19 августа в Москве началось передвижение отдельных военных колонн — армейских грузовиков, БТР, танков.

В пресс-службе президента СССР Михаила Сергеевича Горбачёва сообщили, что они работают по обычному графику. Никакой военной активности в Кремле и вокруг него не наблюдается. Лишь на отдельных магистралях стоят военные регулировщики.

Как стало известно корреспонденту РИА, Российское телевидение блокировано, его передачи в эфир не выйдут.

11.49. Рязань (РИА). По данным, полученным РИА, в Рязани введено чрезвычайное положение. Объявлено, что местные депутаты лишены депутатской неприкосновенности. В городе запрещено проведение собраний. Введён контроль за средствами массовой информации.

12.48. Москва (РИА). Как сообщает корреспондент РИА, в 11.45 первые колонны демонстрантов вступили на Манежную площадь. Они несут лозунги: «Фашизм не пройдёт!», «Свободу!», «Язова, Пуго, Крючкова — под суд!». Никаких мер по разгону толпы пока не предпринимается. Войск поблизости не видно. Демонстранты с криками «Фашист!» выгнали с площади лидера ЛДП СССР Владимира Жириновского.

13.44. Москва (РИА). Указ Президента России.

«В связи с действиями группы лиц, объявивших себя I Государственным Комитетом по чрезвычайному положению, постановляю:

1. Считать объявление Комитета антиконституционном и квалифицировать действия его организаторов как государственный переворот, являющийся ничем иным, как государственным преступлением.

2. Все решения, принимаемые от имени так называемого Комитета по чрезвычайному положению, считать незаконными и не имеющими силу на территории РСФСР. На территории Российской Федерации действует законно избранная власть в лице Президента, Верховного Совета и Председателя Совета Министров, всех государственных и местных органов власти и управления РСФСР.

3. Действия должностных лиц, исполняющих решения указанного Комитета, попадают под действие уголовного кодекса РСФСР и подлежат ответственности по закону.

Настоящий Указ вводится в действие с момента его подписания».

14.37. Москва (РИА). Лидер всесоюзного общества «Единство» Нина Андреева сделала заявление от имени общества, в котором I полностью поддержала обращение ГКЧП и предпринятые им действия.

В заявлении, полученном РИА из Ленинграда по телефону, Н. Андреева подчеркнула, что «Единство» «ждёт от ГКЧП решительных действий по наведению порядка в стране, по выводу СССР из глубочайшего кризиса». В беседе с корреспондентом РИА Н. Андреева предположила, что большинство населения Советского Союза поддержит действия ГКЧП, однако в Москве и Ленинграде «реакция будет негативной, будет много крика».

15.09. Баку (РИА). Народный депутат Азербайджана, завотделом Народного фронта Азербайджана Иса Гамбаров считает, что происшедшие в руководстве СССР изменения скажутся на Азербайджане в меньшей степени, чем в других республиках, сообщает информационное агентство «Туран». Причины Гамбаров видит в консерватизме местного руководства и в том, что в республике уже более года действует режим чрезвычайного положения.

Другой представитель Верховного Совета Азербайджана, пожелавший остаться неизвестным, назвал смену власти в стране стабилизирующим фактором. Оба считают, что изменения в стране могут положительно сказаться на разрешении армяно-азербайджанского конфликта в НКАО.

15.28. Москва (РИА). По сведениям из достоверных источников, Президент СССР М. С. Горбачёв, отстранённый в ночь на 19 августа от власти ГКЧП «в связи с неспособностью управлять государством из-за состояния здоровья», находится сейчас под домашним арестом на даче в Крыму. Распространённые 19 августа утром слухи о его гибели не соответствуют действительности.

15.41. Москва (РИА) «Сведения о том, что ЗИЛ объявил забастовку в знак протеста против введения чрезвычайного положения, неверны, — заявил по телефону корреспонденту РИА дежурный по ЗИЛу Николай Мисютин. — По моим сведениям, цеха работают с большим энтузиазмом». «Все цеха «Калибра» работают ритмично, о забастовках нет и речи», — сообщил корреспонденту РИА секретарь директора завода Светлана Чиркова.

16.05. Москва (РИА). В 15.30 у здания Дома Советов России на Краснопресненской набережной началось возведение баррикады, люди разбирали камни и кирпичи из мостовой для отражения, по слухам, намеченного на 16.00 штурма. Как сообщил РИА председатель Госкомитета РСФСР по вопросам обороны, народный депутат республики генерал-полковник К. Кобец, в Доме Советов России создан штаб по обороне этого здания.

18.48. Москва (РИА). Руководство ДПР сделало заявление: «Дорогие сограждане!

Преступная клика коммунистической номенклатуры, вновь наплевав на волю народов нашей страны, России, узурпировала власть. Они знают только один способ разговора с народом — ложь и штык. Они лгут, сваливая все беды на Горбачёва и демократов. Именно они все эти годы тормозили проведение демократических реформ. Именно из- за них лилась кровь ни в чём не повинных людей во всех уголках нашей страны. Их заявление — очередная ложь. Они никого не накормят, не защитят, кроме самих себя.

ДПР России не признает антиконституционную клику.

ДПР поддерживает обращение руководства России к народу и призывает всех подняться на защиту своих конституционных прав.

Всеобщая политическая стачка — вот наш ответ государственным преступникам.

Требуем чрезвычайного созыва съезда народных депутатов СССР! Вся власть законным органам власти: Президенту страны, Президенту РСФСР, Съезду депутатов СССР и России.

Председатель ДПР, народный депутат СССР и РСФСР Н. И. Травкин».

18.56. Алма-Ата (РИА). Президент Казахстана Н. Назарбаев выступил 19 августа по местному телевидению с заявлением. В нём, в частности, говорится, что казахское руководство не собирается вводить в республике чрезвычайного положения. Вся полнота власти в соответствии с принятой Декларацией о государственном суверенитете Казахстана и Конституцией Казахской ССР принадлежит местным органам власти. Назарбаев подтвердил приверженность политике укрепления суверенитета республики, принципам демократии и единству Союза. Он выразил решимость проводить в жизнь начатые реформы, а также надежду, что народ Казахстана проявит высокую сознательность, решительность и сплоченность в этот трудный момент Казахский лидер призвал личный состав частей советской армии, КГБ и МВД уважать права личности и местные органы власти.

19.00. СДПР, республиканская партия России, кадеты выражают протест. Москва (РИА). Президиум Социал-демократической партии Российской Федерации призвал к организованному и твёрдому проявлению демократической солидарности всех граждан Российской Федерации, всех жителей Союза Республик”. В обращении, обнародованном 19 августа, события в ночь с 18 на 19 августа названы «военным путчем», совершённым «хунтой» самозванных «спасителей Отечества». СДПР отвергла любые формы взаимодействия с новоявленной хунтой и призвала поддержать все законно избранные органы российской власти, а также создавать в трудовых коллективах забастовочные комитеты для проведения бессрочной забастовки. К этому обращению присоединилась также Республиканская партия Российской Федерации и Конституционно-демократическая партия (Партия народной свободы).

22.01. Ленинград (РИА). Профсоюзный актив и рабочий комитет производственного объединения Кировский завод направил в адрес Президента России Б. Ельцина, мэра Ленинграда Анатолия Собчака и Председателя Ленсовета Александра Беляева телеграмму с выражением поддержки.

Одновременно в адрес вице-президента СССР Г. Янаева направлена телеграмма с требованием до 12 часов дня 20 августа «предоставить время для выступления по ЦТ и радио законно избранному Президенту СССР Горбачеву и Президенту РСФСР Ельцину». В противном случае, говорится в телеграмме, рабочие Кировского завода оставляют за собой право «выйти в трудовые коллективы с призывом к гражданскому неповиновению незаконно созданным комитетам».

22.36. Москва (РИА). Только что к Дому Советов РСФСР подошла танковая рота Таманской гвардейской дивизии. Прибытие 10 танков под командованием майора С. Евдокимова было встречено ликованием многих тысяч москвичей, скопившихся у резиденции российского руководства для его защиты от возможного штурма.

23.30. Кишинёв (РИА). Отстранение от руководства страной законно избранного Президента СССР — антиконституционнный путч, государственный переворот, организованный реакционными силами, говорится в Декларации правительства Молдовы, принятой 19 августа на совместном заседании правительства и президиума парламента республики. Об этом сообщило агентство Молдова-пресс. Все решения т. н. ГКЧП незаконны и не имеют юридической силы на территории республики.

20 августа

00.24. Москва (РИА). Рота десантников из тульской десантной дивизии на 10 БРДМ прибыла около 23.00 19 августа к зданию Верховного Совета РСФСР для участия в охране резиденции российских властей. По словам бойцов подразделения, с которыми беседовал корреспондент РИА, они выступают на стороне народа и не намерены допустить в России «литовский вариант». <…>

00.33. Москва (РИА). Председатель Совета Демократической партии коммунистов России (ДПКР) А. Руцкой призвал коммунистов страны «не повиноваться приказам узурпаторов». В обнародованном заявлении от имени ДПКР он потребовал от ЦК КПСС «немедленно отмежеваться от путчистов, главари которых являются членами партии и ее руководящих органов». Руцкой предложил всем группам и течениям в КПСС — забыть о разногласиях и вместе с другими демократическими силами выступить на защиту законно избранных органов власти.

03.39. Таллинн (РИА). 20 августа около часа ночи по эстонскому радио выступил председатель правительства Эстонии Эдгар Сависаар. Он заявил, что не верит в болезнь Михаила Горбачёва. Организаторы государственного переворота пытаются, по его мнению, отстранить Президента СССР от власти примитивным способом.

Сависаар подчеркнул, что пока нельзя сказать, что переворот удался и его организаторы держат все рычаги власти в своих руках. По мнению главы эстонского правительства, они потеряли много времени. Залогом успеха являлась неожиданность. Теперь путчисты вынуждены маневрировать. Он полагает, что многое решится в ближайшие 24 часа, когда станет известно, кто овладел инициативой.

Глава правительства Эстонии призвал жителей республики не выполнять никаких решений организаторов переворота. <…>

10.40. Вологда (РИА). Представители облсовета и исполкома приняли постановление с призывом к жителям области продолжить уборку урожая. Народные депутаты СССР и РСФСР от Вологодской области направили телеграммы в Верховные Советы СССР и РСФСР с требованием созвать чрезвычайные съезды.

Журналисты газеты «Русский Север» провели на улицах опрос жителей областного центра. Пока у людей мало информации, чтобы иметь какое-либо суждение по поводу происшедшего, но большинство поддерживает «стремление к порядку».

17.06. Москва (РИА). По сообщению пресс-секретаря Президента РСФСР П. Вощанова, сегодня в 15.15.мск. Б. Ельцину позвонил Дж. Буш. Президент США интересовался ситуацией в СССР и России, шагами российского руководства по восстановлению законности и правопорядка.

Б. Ельцин проинформировал Дж. Буша о происходящих событиях, ознакомил с принятыми документами, решениями и обращениями российского руководства, планами предполагаемых дальнейших действий. Буш сообщил Ельцину о состоявшихся переговорах со всеми руководителями «большой семерки», главами бывших социалистических государств. Все собеседники Буша безоговорочно поддерживают Горбачева и Ельцина, благодарят Президента России за мужество…

США намерены разработать комплекс мер, способствующих восстановлению законности в СССР.

Вопрос об официальном признании администрации Янаева руководством США не рассматривается, сообщил Дж. Буш.

17.48. Москва (РИА). Президент России Б. Ельцин взял на себя исполнение обязанностей Главнокомандующего вооружёнными силами на всей территории Российской Федерации. В подписанном им сегодня Указе говорится, что он будет выполнять связанные с этим функции до выхода на работу Президента СССР Михаила Горбачёва. <…>

20.37. Казань (РИА). 20 августа в выступлении на заседании Президентского Совета Татарстана Президент ТССР Минтимер Шаймиев поддержал ГКЧП. Он заявил, что распоряжения комитета должны выполняться на территории республики. В официально распространённом обращении Президента к народу республики нет упоминания о ГКЧП, но говорится о необходимости соблюдать спокойствие и активно трудиться. Президент ТССР грозит нарушителям порядка чрезвычайными мерами. 20 августа в Казани состоялся митинг протеста против антиконституционного переворота и в поддержку Ельцина. Его участниками было роздано обращение Б. Ельцина к гражданам России. Участники митинга были разогнаны отрядами спецназа. <…>

21.50. Самара (РИА). По сообщению председателя Самарского Совета народных депутатов В. А. Тархова, Самарская область и г. Самара до решения чрезвычайной сессии Верховного Совета СССР не собираются подчиняться ни ГКЧП, ни поддерживать Президента РСФСР Б. Ельцина. По согласованию с ген. Макашовым на территории Самары и Самарской области ни одно военное формирование не имеет права предпринимать какие бы то ни было действия без прямого указания областных властей.

23.02. Москва (РИА). В обращении от 20 августа Президент Республики Грузия 3. Гамсахурдиа в связи с «происшедшим переворотом «призвал западные правительства, в первую очередь США, «срочно и безотлагательно де-факто и де-юре признать независимость и избранные народом парламенты и президентов». Он призвал также установить с ними дип. отношения, что должно, по его мнению, защитить народившуюся демократию.

В то же время в обращении выражено сомнение в истинности переворота, подозрение, что происходящее — это либо «сделка», либо шоу для получения политических дивидендов, на которые рассчитывают некоторые лидеры».

21 августа

00.07 Москва (РИА). Колонна боевых машин десанта (БМД) подошла к баррикаде около Дома Союзов со стороны Посольства США. Народ попытался остановить головную БМД. Солдаты стреляли боевыми патронами в воздух. Первые машины прорвали цепи горожан у американского посольства и движутся в сторону Нового Арбата. В 00.05. 21 августа около 20 бронированных машин прорвали первые баррикады на Новом Арбате и двинулись в сторону Дома правительства РСФСР.

00.31. Москва (РИА). В районе баррикады, сооружённой со стороны Смоленской площади, раздаются одиночные выстрелы. Пикетчикам удалось накрыть у одной БМД смотровые щели брезентом, что вынудило его отступить в туннель под Новым Арбатом. Корреспонденты подошли к оцеплению, одного из них отозвал майор из 27-й бригады, не назвавший своей фамилии, заявил корреспондентам РИА, что сегодня ночью будет предпринят штурм Дома Советов РСФСР. На это выделены 30 танков и до 40 БТР.

Там же несколько минут назад выстрелом в упор убит молодой человек, попытавшийся открыть люк БМД. Его труп волочится за двигающимся БМД. Среди участников кордонов многие получили ушибы и травмы, есть раненые.

По сообщениям очевидцев, пламенем объяты перегораживающие Новый Арбат троллейбусы. Бронетранспортёры продолжают расчищать себе дорогу к Дому Советов РСФСР.

Участники обороны Дома Советов РСФСР обращаются к гражданам России, москвичам: «Все к Белому Дому!». <…>

00.57. Самара (РИА). 20 августа в Самаре состоялось заседание президиума областного Совета народных депутатов, который принял решение подчиниться российскому правительству и президенту РСФСР. Состоялось также заседание президиума городского Совета народных депутатов, который принял аналогичное решение. <…>

01.49 Москва (РИА). Обращение Патриарха всея Руси Алексия Второго: «Братья и сёстры!

Взорван хрупкий гражданский мир в нашем обществе. По поступающим сведениям, начинается открытое вооружённое столкновение и кровопролитие.

В этих условиях мой долг Патриарха предупредить всех, кому слово Церкви дорого и небезразлично: всякий, кто поднимает оружие на своего ближнего, против безоружных людей, принимает на душу тягчайший грех, отлучающий его от Церкви, от Бога. О таковых подобало бы проливать больше слёз и молитв, чем об их жертвах.

Да избавит нас Господь от страшного греха братоубийства! Потому и предупреждаю я всех соотечественников: Церковь не благословляет, не может благословить беззаконные, насильственные, неправомерные действия.

Я прошу всех вас, дорогие, сделать всё, чтобы не вспыхнул пламень междоусобной войны. Остановитесь!

Я прошу солдат и их командиров вспомнить, что цену за человеческую жизнь не может назначить и уплатить никто.

Прошу в эти дни Успенского поста Пресвятую Богородицу, покровительницу нашего града, не оставить нас своим покровом и сохранить всех нас. Матерь Божья, помоги нам примириться друг с другом, с правдой и с Богом.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй. 21 августа 1991 года. 1.30 минут».

04.16. Москва (РИА). Начальник штаба Московского военного округа генерал-лейтенант Л. Золотов сообщил 21 августа депутатам Моссовета, что вывод войск из Москвы идет полным ходом. К 03.30 московского времени уже выведена Таманская и готовится к выводу Кантемировская танковая дивизия. Он заявил, что ему ничего не известно о передвижениях других танковых колонн, неподтверждённые сведения о которых регулярно поступают из разных мест. <…>

11.03. Москва (РИА). Руководство ЦК ВЛКСМ «в связи с приостановлением выпуска газеты «Комсомольская правда» обратилось ко всем средствам массовой информации с просьбой о публикации своего Заявления. В нём говорится, что нет оснований для признания конституционности принятых от имени «советского руководства» решений, соответствия их букве Закона СССР» о правовом режиме чрезвычайного положения», признаётся неубедительным объяснение причин отстранения от своих обязанностей Президента СССР, данное ГКЧП.

«Наши особые слова, — к военнослужащим, основную часть которых составляет молодёжь, — говорится в Заявлении, — мы верим, что ни при каких обстоятельствах вы не запятнаете свою честь и совесть кровью соотечественников».

11.30. Москва (РИА). В Доме Советов России открылась чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР. В повестке дня один вопрос — «О политической ситуации в РСФСР, сложившейся в результате государственного переворота».

11.31. Москва (РИА). 7 танков, два БТР и командная машина, двое суток охранявшие «здание информационного агентства «Новости», в 11.00 21 августа покинули свой пост». <…>

15.15. Киев (РИА). Глава украинского парламента Л. Кравчук разговаривал 21 августа по телефону с Председателем Верховного Совета СССР А. Лукьяновым. Он предупредил, что если чрезвычайное положение будет введено на территории Украины, возможны акции массового неповиновения со стороны населения республики. Кравчук заявил, что не будет призывать народ к неучастию в них. <…>

20.26. Москва (РИА). Начавшаяся 21 августа чрезвычайная сессия российского парламента прервала свою работу до четверга 22 августа. Ожидается принятие постановления по повестке дня.

Тем временем продолжается непрекращающийся весь день митинг у здания Дома Советов на Краснопресненской набережной. Несколько тысяч защитников Белого Дома решили продолжить ночью дежурство у парламента. Началась разборка баррикад, однако принято решение оставить нетронутой одну, как символ стойкости москвичей. На Смоленской площади столицы на месте трагических событий ночи на 21 августа, где погибли три человека под гусеницами танков, тоже идет митинг. Здесь завалы разобраны, однако покорёженные троллейбусы всё ещё перекрывают движение.

21.01. Москва (РИА). «Секретариат ЦК КПСС, как и всё общество, был поставлен в чрезвычайные условия»; — заявил, 21 августа на пресс-конференции в Москве член Политбюро, секретарь ЦК КПСС А. Дзасохов. Партии пришлось давать оценку случившемуся «постфактум». Дзасохов зачитал заявление Секретариата ЦК КПСС, в котором отмечается «недопустимость использования чрезвычайного положения какой бы то ни было политической силой или лицом». Секретариат ЦК выступает за немедленное рассмотрение сложившегося положения Верховным Советом или Съездом народных депутатов СССР, а также за скорейший созыв Пленума ЦК КПСС с участием М. Горбачёва.

«Мы оказались заложниками войны союзных и российских законов» , — сказал принявший участие в Пресс-конференции секретарь ЦК КПСС В. Калашников, объясняя причину того, что оценка путча со стороны КПСС была дана лишь на третий день. «Могли ли мы сразу однозначно дезавуировать эту акцию? Нужно было время, чтобы разобраться». На вопрос корреспондента РИА, не вызвано ли появление официальной позиции Секретариата ЦК КПСС информацией о провале путча, В. Калашников ответил отрицательно. <…>

23.51. (РИА). По сообщению агентства «ИМА ПРЕСС», утром 21 августа Президент Кыргызстана А. Акаев издал указы о департизации органов КГБ и МВД республики, приватизации партийной собственности и прекращении деятельности Коммунистической партии Кыргызстана.

Это произошло после того, как Компартия республики в своих заявлениях поддержала действия восьмёрки «путчистов», в то время как Акаев объявил, «что создание ГКЧП является неконституционным актом».

22 августа

00.49. Москва (РИА). В 00.04 мск. 22 августа из Крыма в Москву вылетел самолёт ТУ-134 российского руководства, на борту которого находятся Руцкой, Силаев и Президент СССР М. Горбачёв. Вслед за ним в 00.17. мск. в воздух поднялся ИЛ-62 Президента СССР. По словам руководства аэропорта Внуково, Президент приземлится в аэропорту Внуково-2 в 01.30. <. .>

04.28. Москва (РИА) «Шестьдесят процентов» членов хунты, пытавшейся совершить в СССР антиконституционный переворот, арестованы, заявил И. Силаев группе журналистов. По словам Силаева, М. Горбачёв горячо поблагодарил российскую делегацию за приезд и выразил возмущение действиями заговорщиков. В течение последних дней он был практически изолирован от мира, лишён возможности изучать прессу, получать информацию по радио и телевидению.

Отвечая на многочисленные вопросы журналистов, И. Силаев высказал убеждение, что внешняя политика страны после последних событий не претерпит существенных изменений. В то же время он подчеркнул, что «теперь внутренние реформы будут проводиться более радикально, при другой команде исполнителей». По мнению Силаева, Союзный договор может быть подписан к концу сентября — началу октября. И. Силаев также сказал, что сегодня Президент СССР выступит на сессии Верховного Совета РСФСР. <…>

11.58. Москва (РИА). На проходящей сейчас чрезвычайной сессии ВС РСФСР представитель прокуратуры РСФСР заявил, что ещё вчера были заведены уголовные дела на всех членов преступной «восьмёрки», затеявшей государственный переворот. Он подтвердил факт ареста вчера после прилета из Фороса Крючкова, Язова, Тизякова, а также сообщил, что сегодня была направлена группа для ареста бывшего министра внутренних дел СССР Пуго, однако при попытке группы войти в квартиру, Пуго застрелился.

По некоторым данным, член ГКЧП О. Бакланов был задержан, но отпущен на свободу, так как он является в настоящее время народным депутатом СССР. Меры преследования будут приняты к нему после решения ВС СССР о лишении его депутатской неприкосновенности. Василий Стародубцев находится за пределами Москвы, принимаются меры к его задержанию.

12.29. Алма-Ата (РИА). Президент Казахстана Н. Назарбаев подписал Указ о создании Совета Безопасности республики, в который, кроме него, вошли руководители КГБ, МВД, командующий погранвойсками, комендант Алма-Аты. Командующий армией, размещённой на территории Казахстана, в Совет не вошёл, поскольку поддержал ГКЧП. Цель нового республиканского органа — защита Конституции Казахстана. По некоторым данным, в коридорах власти этой республики поговаривают о необходимости создания собственных вооружённых формирований. Как стало известно РИА, в дни путча в Казахстане действовал закрытый приказ Назарбаева, запрещавший всякое передвижение войск по территории республики.

13.49. Москва (РИА). Сорванный мятеж т. н. ГКЧП был санкционирован неосталинистским ядром в ЦК КПСС, заявил Б. Ельцин. Выступая на митинге у Дома Советов РСФСР 22 августа, он сказал, что нельзя разрешать далее деятельность Российской компартии, до сих пор не зарегистрированной. «Главным идеологом путча» он назвал А. Лукьянова. Президент РСФСР сообщил, что ВС РСФСР принял решение сделать бело-лазорево-красный стяг государственным флагом России…