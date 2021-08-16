У ребенка до 5 лет уровень энергии на 50% больше по сравнению со взрослым



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Данных о том, сколько внутреннего «топлива» мы сжигаем за всю жизнь очень мало, поскольку для их получения необходимы очень дорогостоящие исследования, включающие так называемые тесты с двойной маркировкой. Человек выпивает жидкость с высоким содержанием специфических форм кислорода и водорода, после чего специалисты измеряют количество изотопов, выделяемых с кровью, мочой или слюной 24 часа в течение недели. Только этот метод позволяет сделать предельно точные расчеты энергии, расходуемой в течение дня.

В ходе нового исследования ученые из Университета Дьюка создали максимально полную базу данных исследований, проведенных с помощью тестов с двойной маркировкой воды. В общей сложности в них участвовали более 6,2 тысячи человек из 29 стран, от новорожденных до самых пожилых (95 лет). Исследователи рассчитали скорость метаболизма для каждого участника, взяв за основу суточную норму расходуемой энергии, и скорректировали ее в соответствии с ростом, весом и объемом внутренних органов.

После того, как ученые построили график показателей метаболизма в зависимости от возраста, они обнаружили, что новорожденные имеют тот же уровень метаболизма, что и их матери. Разумеется, с поправкой на размер и массу тела. Однако примерно с 9-15 месяца он ускоряется для более эффективного расхода энергии. До 5 лет метаболизм у детей остается буквально термоядерным, и в этот период ребенок расходует на 50% больше энергии, чем взрослый человек. Потом он начинает медленно снижаться и достигает «плато» к возрасту около 20 лет. Скачки метаболизма не происходят даже у подростков, которые вечно хотят есть — все дело в том, что в период полового созревания организм требует больше калорий.

Но при этом «выгорание» у маленьких детей происходит гораздо быстрее, чем у взрослых — из-за высокого метаболизм их организм особенно уязвим к заболеваниям и задержке роста, если они не получают достаточное количество калорий.

Ученые также выяснили, что уровень метаболизма у беременных женщин ничуть не выше, чем у других людей взрослых людей. Более высокий расход энергии и потребление калорий связано только с тем, что масса тел у будущих мам становится больше.

Еще одним удивительным открытием было то, что уровень метаболизма у взрослых остается стабильным до 60 лет, и только после этого начинает неуклонно снижаться. Так, после 90 лет человек ежедневно расходует в среднем на 26% меньше энергии по сравнению с молодыми людьми. Эти результаты противоречат распространенному мнению, что после 30-40 лет метаболизм замедляется, особенно в период менопаузы. Авторы исследования считают, что на аппетит, энергию и массу тела влияют совсем другие факторы — стресс, состояние здоровья и уровень активности.