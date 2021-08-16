В Луганской области автомобиль ГСЧС попал в аварию, есть пострадавшие

“На месте происшествия следователи установили, что автомобиль ГСЧС МАЗ, которым управлял 42-летний водитель, двигался на вызов. Автомобиль светлого цвета, который двигался в попутном направлении, совершил маневр – поворот, из-за чего водитель спецавтомобиля совершил экстренное торможение, выехал с дороги и перевернулся”, – написала Погукай.

В полиции сообщили, что водитель автомобиля ГСЧС был госпитализирован с травмами, а 35-летней фельдшеру-спасателю оказали медицинскую помощь.

Правоохранители внесли факт происшествия в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

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