 

В США изучают, можно ли считать Россию страной с рыночной экономикой

16.08.2021, 13:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В рамках расследования [дела о занижении] рыночной стоимости растворов аммиачной селитры из России мы обнаружили, что заявитель представил достаточные доказательства министерству торговли, чтобы изучить вопрос о продолжении рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах”, – сказано в тексте документа.

Письменные комментарии и информацию по этому поводу можно предоставить до 30 августа этого года, добавили в министерстве.

Контекст:

Соединенные Штаты рассматривали Россию как страну с рыночной экономикой с 2002 года. Такой статус важен для российских экспортеров, поскольку существенно усложняет возможность введения против них антидемпинговых пошлин, пояснило РБК. 

В списке США со статусом нерыночной экономики находятся 11 стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Китай, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Вьетнам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / Fox News объяснил, почему Нобелевскую премию мира получит скорее Альф, чем Трамп

09.06 / “Какой уже животик хороший”. Беременная Осадчая впервые крупным планом показала живот

02.04 / Козак вдвое разбогател и не задекларировал гражданскую жену

10.08 / Денисова призвала осудить действия РФ, нарушающие права общины ПЦУ в оккупированном Крыму

14.05 / “Где начинается, там и заканчивается – не совсем правда”. Зеленская рассказала о влиянии на мужа

10.06 / Шмыгаль заявил, что Украина подаст иск в Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через Украину

28.07 / Найдена связь между слабоумием и объемом талии

17.08 / Школьных учителей в РФ обязали носить маски в новом учебном году

01.07 / Глава ГИБДД призвал запретить злостным нарушителям пользоваться каршерингом

17.07 / В России в результате ДТП сгорел автобус из Донецка, в котором находилось 39 украинцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика