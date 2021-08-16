Приватизация ОГХК. Политолог заявил о “заниженной в разы” стартовой цене компании

“Крупнейшая со времен “Криворожстали” приватизация, запланированная на 31 августа 2021 года, для правительства может обернуться крупнейшим фиаско. Заявленная стартовая цена компании в 3,7 млрд грн в разы ниже реальной стоимости компании. Под видом продажи ОГХК Фонд госимущества бонусом, по сути, дарит крупнейшее в Украине уникальное месторождение со стратегически важным сырьем”, – написал он в Facebook 13 августа.

По данным Загороднего, ОГХК оценивалась по состоянию на 31 декабря 2020 года.

“Тогда в ее управлении были только Вольногорский горно-металлургический и Иршанский горно-обогатительный комбинаты. Эту оценку Кабмин утвердил в апреле 2021 года. Селищанское месторождение к числу активов ОГХК добавилось в августе 2021 года, после того как Госгеонедр лишил Межиреченский ГОК победы в конкурсе. […] Таким образом, один из наиболее лакомых кусочков – Селищанское месторождение площадью 1857 га (18,57 млн м²) – бонусом дарится потенциальному покупателю”, – заявил он.

Загородний пишет, что, по предварительным расчетам, стоимость залежей руды на Селищанском участке составляет более 140 млрд грн.

“Было бы вполне логично, если бы Фонд с учетом появления у ОГХК такого актива провел переоценку предприятия и, конечно же, проинформировал инвесторов о появлении уникального участка. Чиновники не могут не понимать, что: 1) информация о Селищанском месторождении в разы повысит цену ОГХК; 2) из-за несправедливой оценки ОГХК, а также из-за неполного раскрытия (сокрытия) всей информации об активе приватизация ОГХК может быть обжалована в судах, в том числе международных. Для приличных инвесторов такая покупка – это колоссальные риски, по сути актив “отравленный” в понимании инвестбанкиров. Эти риски существенно ограничивают число претендентов на ОГХК и также снижают стоимость актива”, – добавил он.

https://www.facebook.com/taras.zahorodniy/posts/4605919259420878

О том, что Государственная служба геологии и недр Украины лишила компанию “Междуреченский ГОК”, входящую в холдинг Group DF украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа, права на разработку Селищанского месторождения титановых руд, стало известно 10 августа. Компания Фирташа заявила, что обжалует это решение в суде.

Контекст:

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.

Условия приватизации ОГКХ, включая минимальную стартовую цену, правительство утвердило 16 июня.

Приватизация ОГХК станет крупнейшей сделкой по продаже госпредприятия после покупки индийским инвестором металлургического комбината “Криворожсталь” в 2005 году, отмечал политолог и журналист Кирилл Сазонов.

В Фонде государственного имущества назвали АО “ОГХК” одним из первых в очереди на приватизацию в 2021 году. Благодаря очистке АО “ОГХК” от коррупционных схем и раскрытию информации об этом активе Фонд госимущества констатировал высокую заинтересованность со стороны потенциальных инвесторов, большинство из которых иностранные.

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