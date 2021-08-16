Dzidzio впервые публично отреагировал на комментарий Slavia, с которой находится в состоянии развода

В публикации артист указал название компании, у которой приобрел жилье, но заверил, что пост не является рекламой, а “дружеским советом”.

На публикацию артиста отреагировала певица Slavia, с которой Dzidzio находится в состоянии развода.

“Я влюбилась в это место с первого взгляда. Спасибо, Михаил, что воплотил мою мечту”, – написала она.

“Это место тебе очень идет”, – ответил ей Dzidzio. После заявления о разводе он не реагировал на комментарии жены под своими публикациями и не давал совместных интервью.

“Вы снова вместе?” – отреагировали на диалог пары фолловеры.

“Они и не расходились”, – предположили в комментариях.

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Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

Контекст:

Dzidzio и Slavia поженились в 2013 году после продолжительных отношений. 24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. “Мы договорились развестись”, – рассказал артист, уточнив, что около девяти месяцев они живут раздельно.

Комментируя заявление мужа о разводе, Slavia призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались.

Детей у пары нет. По словам певицы, она мечтала о материнстве, но у супруга не было на это времени.

В мае певец Dzidzio признался, что получил более чем 50% скидки при покупке квартиры в Киеве благодаря своей узнаваемости и популярности

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