Данила Козловский показал нежное фото с дочкой Одой Валентиной

Известный актёр Данила Козловский часто делится с фанатами снимками с наследницей в последнее время. В этот раз он показал совместную фотографию с Одой Валентиной, однако лицо девочки артист пока не решается демонстрировать.

Ода Валентина родилась в марте текущего года. Наследницу актеру подарила коллега и экс-возлюбленная Ольга Зуева. Родители скрывают внешность малышки, публикуя снимки со спины.

На последнем фото Ода Валентина сидит на руках у звездного отца, прислонив голову к его плечу. Фанаты надеются, что в скором времени ситуация изменится, ведь им очень интересно узнать, на кого девочка больше похожа.

Источник: www.instagram.com