 

Данила Козловский показал нежное фото с дочкой Одой Валентиной

16.08.2021, 12:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известный актёр Данила Козловский часто делится с фанатами снимками с наследницей в последнее время. В этот раз он показал совместную фотографию с Одой Валентиной, однако лицо девочки артист пока не решается демонстрировать.
Ода Валентина родилась в марте текущего года. Наследницу актеру подарила коллега и экс-возлюбленная Ольга Зуева. Родители скрывают внешность малышки, публикуя снимки со спины.

На последнем фото Ода Валентина сидит на руках у звездного отца, прислонив голову к его плечу. Фанаты надеются, что в скором времени ситуация изменится, ведь им очень интересно узнать, на кого девочка больше похожа.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.11 / Нахцерер – вампир из Северной Европы

11.05 / Террористы ИГ атаковали армию Сирии к северу от Пальмиры

17.04 / Мнение: Когда солдаты вернутся в казармы?

04.05 / Мнение: «Вопрос о правильно поставленной запятой во фразе «Казнить Можно Казнить»»

01.07 / Маленькая хитрость с водой, о которой мало кто знает: что нужно сделать перед тем, как точить нож

25.05 / Флуоресцентный свет проясняет связь между тепловым стрессом и урожайностью

05.06 / Шильдик Kia Soul зарегистрирован в Индии.

27.12 / Первый смартфон на Snapdragon 888 OnePlus 9 уже продается на eBay за 3000 долларов

12.05 / Политолог Шрайбман назвал декрет Лукашенко пшиком: Никто всерьез не ждет покушений

17.07 / Канье Уэст, подвинься: Меган Маркл планирует баллотироваться в президенты США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика