Младшая дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о проблемах в семье

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной пояснила о существовании проблем в ее семье. Ольга Шукшина с юности ссорится со старшей сестрой Марией Шукшиной.

Младшая дочь знаменитой актрисы ощущала себя изгоем в родной семье. Ольга Шукшина назвала себя колобком, признавая большую привлекательность ее старшей сестры. Даже знаменитая мать говорила о последней, как о любимой дочери. При этом Федосеева-Шукшина и ее дочь Анастасия не разговаривают порядка 60 лет.

Ситуацию в семье Ольга Шукшина называет катастрофой. Все попытки достучаться до родственников оказываются безуспешными. Она отметила, что Федосеева-Шукшина 5 раз официально вступала в брак и родила 3-х дочерей. Ольга и Мария родились в браке с Шукшиным. При этом оператор Анатолий Ковтун говорил, что актриса не была влюблена в писателя. Еще при жизни последнего она поддерживала близкую связь с Михаилом Аграновичем. Последнего взяла к себе в дом почти сразу после смерти мужа.

Источник: teleprogramma.pro