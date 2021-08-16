 

Отар Кушанашвили о загулах с Агутиным: «С нами были проститутки. Варум, прости!»

16.08.2021, 12:58, Разное
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Отар Кушанашвили вспомнил о загулах вместе с Леонидом Агутиным в своем шоу «Каково?!» на YouTube. Артист признался, что в их компании «были шлюхи», за что попросил прощения у Анжелики Варум.
Отар Кушанашвили рассказал, что давно дружит с Агутиным, очень сильно любит и уважает его, вместе им пришлось через многое пройти. Однажды они выпивали в квартире, где супруг Анжелики Варум жаловался собеседнику, что его не хотят показывать по телевизору. Оба «патлатых» артиста тогда сидели с «сальными волосами», однако у Кушанашвили ситуация была немного лучше, ведь у Агутина «перхоти больше вываливалось». Тогда с ними в компании, по словам журналиста, были «шлюхи 70+», за что ему захотелось попросить прощения у супруги музыканта. При этом Кушанашвили уже тогда знал, что Агутину суждено стать музыкантом номер 1.

Изображение взято с: instagram @agutinleonid
Стоит отметить, что сам Агутин признавался Ирине Шихман в своей неверности. Артисту удалось сохранить отношения с женой, за что он ей благодарен. Сама Анжелика Варум старается избегать данной темы во время общения с прессой.

Источник: www.starhit.ru



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