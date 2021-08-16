Скандалы: Константин Беляев обжегся на кисломолочном

По делу о мошенничестве арестован бывший гендиректор компании «Партнер», продавший товарный знак «Бифидок»

Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве расследует уголовное дело, связанное с махинациями с активами и торговыми марками, ранее принадлежавшими компании «Партнер», некогда одного из крупнейших в России производителей пробиотиков. Речь идет в том числе и о товарном знаке популярного кисломолочного продукта «Бифидок».

Права на него принадлежат компании, одним из совладельцев которой является дочь депутата Госдумы и первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой Елена. Один из фигурантов дела, бывший гендиректор компании «Фармсервис» Константин Беляев, уже арестован Пресненским райсудом столицы.

Суд рассматривал ходатайство ГСУ СКР об аресте Константина Беляева недолго, и заседание проходило по вполне традиционному сценарию. Следователь, настаивая на удовлетворении своего ходатайства о заключении господина Беляева под стражу, указал, что, оставшись на свободе, бывший гендиректор «Фармсервиса» может скрыться от органов следствия, уничтожить документы, связанные с расследованием, и продолжить преступную деятельность.

Защита бизнесмена, в свою очередь, утверждала, что доводы следствия в пользу ареста не подтверждены доказательствами, и предлагала избрать господину Беляеву меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия, отправив бизнесмена в СИЗО до 28 сентября.

По данным “Ъ”, уголовное дело, в рамках которого был арестован Константин Беляев, состоит из нескольких эпизодов. При этом все они связаны с махинациями с активами и торговыми знаками, ранее принадлежавшими компании «Партнер».

Напомним, это некогда один из крупнейших в России и СНГ производителей пробиотиков, который первым выпустил на рынок популярный напиток «Бифидок». На долю «Партнера» три года назад приходился 61% российского рынка лекарственных бифидосодержащих препаратов. В 2017 году выручка компании составила 516 млн руб., чистая прибыль — 23 млн руб. Однако уже в октябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом по иску Фондсервисбанка, где у «Партнера» была открыта кредитная линия на несколько лет. Общие требования кредиторов к предприятию превысили 1 млрд руб.

Тем временем совладелец «Партнера» и изобретатель «Бифидока» Игорь Вайншток был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Ему СКР инкриминирует злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) и невыплату зарплаты сотрудникам (ст. 145.1 УК РФ). Сам бизнесмен, по данным источников “Ъ”, уже несколько лет находится в Израиле. Два подельника господина Вайнштока в ходе расследования признали вину и были приговорены судом в особом порядке к условным срокам наказания.

После объявления «Партнера» банкротом его производственные активы, а также принадлежащие фирме товарные знаки были проданы на электронных торгах. Их новым владельцем стало в 2018–2019 годах ООО «Фармсервис», которое возглавлял Константин Беляев, а единственным учредителем общества было ООО «Пробиофарм».

Отметим, что прежнего владельца товарных знаков господин Беляев хорошо знал: он длительное время работал коммерческим директором «Партнера». Новой фирме управленца Беляева в итоге достались 30 товарных знаков его бывшей компании, среди них и «Бифидок». А «Пробиофарм», в свою очередь, получил производственные линии и недвижимость «Партнера», включая лабораторный комплекс и земельный участок в Подмосковье.

При этом самой крупной стала сделка с товарными знаками — за них «Фармсервис» заплатил 29,9 млн руб.

Теперь эти сделки, по данным источников “Ъ”, и изучают следственные органы.

Господин Беляев, по данным “Ъ”, является подозреваемым в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также покушении на него (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Стоит отметить, что в этом году «Фармсервис», которым руководил подозреваемый, также был признан банкротом и с 21 мая находится в стадии ликвидации.

Напомним, на момент покупки активов, как рассказывал “Ъ”, совладельцами «Пробиофарма» являлись Дмитрий Савельев, у которого находилось 40% долей компании, дочь депутата Госдумы и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой Елена, а также Лия Мурадова, которым принадлежали остальные доли. Адвокат Константина Беляева и Елена Терешкова не стали комментировать ситуацию. А изобретатель бифидока Игорь Вайншток отметил в беседе с “Ъ”, что об аресте господина Беляева он «слышал и не удивлен этим». По словам господина Вайнштока, некоторое время назад он якобы предупреждал господина Беляева, что тому предстоит выполнить «грязную работу», а потом сесть. «Константин посмеялся в ответ: мол, не в твоем положении о таком рассуждать. Но я оказался прав»,— сказал “Ъ” господин Вайншток.

Владислав Трифонов