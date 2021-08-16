 

Лидер НАУ Латушко предложил отправить Лукашенко под Гаагский трибунал

16.08.2021, 12:52, Разное
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Несмотря на то, что Белоруссия не подписала Римский статут Международного уголовного суда, президента Александра Лукашенко все равно нужно отправить под Гаагский трибунал. Об этом на своем ютуб-канале заявил один из лидеров белорусской оппозиции, руководитель НАУ Павел Латушко. Он предложил белорусам приложить максимум совместных усилий, чтобы засудить главу государства.

Политик подчеркнул, что Лукашенко на данный момент не может предстать перед белорусским судом, однако уже сейчас есть основания отправить его в Гаагу. По мнению оппозиционера, глава Белоруссии еще в 1998 году понимал, какая судьба его ждет, поэтому отказался подписать документ, признающий юрисдикцию Международного уголовного суда.

Меж тем, Латушко уверен, что в мае текущего года белорусские власти “пробили бездонное дно” государства. Речь идет о вынужденной посадку в Минске ложно заминированного самолета, на которой летел оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега. Рейс был возобновлен только после их ареста.

“По личному указанию Лукашенко на глазах у всего мира было совершено международное преступление”, – подчеркнул Латушко.

Политик отметил, что этого преступления достаточно для суда. По его мнению, белорусский режим нарушил международные авиационные конвенции. На этом основании, как считает Латушко, можно отправить Лукашенко под Гаагский трибунал.



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