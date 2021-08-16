 

Многодетные семьи смогут получить деньги на учебу в колледже или ВУЗе

16.08.2021, 12:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Предложенная схема выглядит так: семья тратит деньги на обучение в колледже или вузе, затем государство компенсирует им эти траты. Речь идет только о многодетных семьях. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, сообщает RT.

Парламентарий сделал акцент на том, что стимулирование рождаемости и поддержка многодетных семей является одной из главных целей России. Такие меры как раз способствуют этому.

Важно, что под эту инициативу попадают те родители, которые успели приобрести статус многодетного до 35 лет.

Напомним, в России в зависимости от региона проживания семьи понятие многодетности варьируется. В основном это семьи, в которых есть три или более детей.

Депутат уверен, что такая инициатива необходима российским гражданам, ведь это будет хорошим стимулом для молодых семей в вопросе рождения детей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям по десять тысяч рублей на каждого ребенка от шести до 18 лет для подготовки к школе. Выплаты уже начали осуществлять со 2 августа и должны быть произведены до 17 августа, сообщает телеканал “360”.

Отмечается, чт в первые же дни социальную выплату получили 17,4 миллиона российских семей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.09 / Максим Галкин прогулялся в банном белом халате вокруг замка в Грязи

07.08 / Мнение: Экспортные данные

02.01 / Добыча нефти в России в 2020 году снизилась до минимума за 10 лет

12.09 / «Ох уж эти попы»: Анна Семенович сравнила хлеб с «пышной женской попой»

18.12 / Изменение цвета мочи может указывать на смертельную болезнь

28.10 / Участник КИ российской вакцины от COVID-19 рассказал о «сюрпризах» после прививки

05.05 / Принц Уильям и Кейт Миддлтон завели собственный YouTube-канал

09.10 / «Слишком низкая скорость интернета в кельях» – РПЦ разрешила размещать 5G-вышки на территории храмов

05.09 / “Сдает свою страну и уходит”: Лукашенко и Белоруссии предрекли печальный конец

26.11 / Мнение: Нецелесообразно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика