Мнение: За оскорбления русских надо карать. А как?

«… Должна быть программа составления черных списков. Демонстративное, наглое, унижающее нас оскорбление русского народа, русского языка мы должны отслеживать и не давать тем, кто этим занимается, возможность здесь, в России, продолжать свою агитацию.

Если тенденция оскорбления русских будет развиваться, мало никому не покажется. Потому что дороги куда бы то ни было, в Европу или в Америку, все равно ведут через Россию. Не говоря уже о тех людях, кто в России хотел бы зарабатывать, жить, чего-то добиваться.

Нам надо, вопреки попыткам ограничить распространение русского языка, бороться за него так же, как французы борются, англичане, немцы. То есть, надо пропагандировать русскую культуру, язык. И знать, что всегда будут противники этого. Но знать, что всегда будут и сторонники.

В связи с тем, что есть уроды, которые так себя ведут, нельзя сворачивать всю позитивную работу. Они, может быть, этого и добиваются на самом деле. Мы не должны идти у них на поводу. Но это пряник. А еще обязательно должен быть кнут по отношению к тем, кто заходит за флажки и наносит нам оскорбления. За оскорбления надо карать…»

Константин Затулин в интервью (https://www.kp.ru/daily/28316/4458246/) Александру Коцу рассказал, почему именно сейчас пошел вал инцидентов, связанных с оскорблением русских в бывших республиках СССР.

(С) Комсомольская правда: KP RU

Отношение к Затулину на день сегодняшний неоднозначно, всё-таки член Фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (седьмой созыв), а значит человек не имеющий своего голоса.

А ежели где-то и пикнул, то с великого позволения ложкодержателей.

Ну хорошо что хотя бы пикнул так, может быть на том свете зачтется.

Все видят и понимают что начинает твориться херня в отношении русского народа, и этот процесс имеет признаки увеличения.

При этом власть не делает серьёзных телодвижений в прекращении этого негатива.

Мало того что просторы страны продолжают наводнять малообразованными выходцами из среднеазиатских республик, так ещё и свой Северный Кавказ решил что ему позволено жить в данной парадигме: Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi (с лат. — «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку») — крылатое латинское выражение, смысл которого в том, что если нечто разрешено человеку или группе людей, то оно совершенно не обязательно разрешено всем остальным.

Ладно, с лихими кавказскими головами можно при желании власти вопрос решить, на внутреннем законодательном поле, просто включив в работу административный и уголовный кодекс.

А что делать с туземной ордой киргизов, таджиков и узбеков, да и выходцами с ретивого Азербайджана?

Здесь уже законодательства сегодняшнего дня недостаточно, необходимо разработка новых мер, так сказать контрмер, для обуздания этих особей.

Первым делом было бы разумным пересмотреть иммиграционную политику в отношении этих народов, с уклоном в более жёсткую сторону в различных векторах. Одно дело когда внимание привлекает человек живущий за пределами России, другое дело когда он находится на её территории.

Если человек проповедает разнузданный национализм в отношении русского народа на своей территории, это в принципе вопрос государства, на территории которого он проживает, но на территорию России необходимо закрыть путь не только ему, но и его родственникам, причем сделать это ограничение не имеющим срока, пожизненно.

Человек должен осознавать свои деяния и нести за них ответственность.

В другом варианте человек может посетить Россию только в нескольких ипостасях: гостевое пребывание, рабочая деятельность, обучение и лечение.

Гостевое пребывание должно быть ограничено сроком, длинный гость — нехороший гость.

Рабочая деятельность только с разрешения иммиграционной службы, на основе списка профессий, доступных для трудоустройства лицами с иностранным гражданством. При этом работодатель несёт всю ответственность за соблюдения российского законодательства в отношении поведения этих людей на территории России.

За незаконное привлечение этих граждан к работе в первую очередь всю ответственность несёт работодатель, вплоть до уголовной ответственности.

Иностранные граждане нарушившие законодательство РФ должны немедленно выдворяться из страны, без права дальнейшего въезда на её территорию.

Граждане России предоставившие кров иностранным гражданам, которые ведут незаконную деятельность (проживание) на территории России несут административную или уголовную ответственность (в зависимости от тяжести нарушения).

Нет надобности разводить сопли в отношении этого контингента, в силу отсутствия элементарной образованности и присущей им планки менталитета эти люди никогда не смогут понять элементарных норм поведения вне стен их постоянного проживания.

Они понимают только грубую силу, и ничего более.

Ну и последнее, обучение и лечение, всё это должно быть выстроено на основе межгосударственных взаимоотношений.

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