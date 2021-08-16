Узбекистан подтвердил факт крушения самолета ВВС Афганистана

Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области.

«Действительно, накануне в Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет афганских ВВС, в настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее», – сообщил ТАСС начальник информационной службы ведомства Бахром Зульфикаров.