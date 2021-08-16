Определен номер «Единой России» в бюллетене на выборах в Госдуму

Партия «Единая Россия» будет стоять под пятым номером в избирательном бюллетене на сентябрьских выборах в Госдуму, это было определено с помощью жеребьевки, которая проходит в Центризбиркоме.

Жребий за «Единую Россию» вытянул секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.

Первой в бюллетене будет стоять партия КПРФ.

В жеребьевке принимают участие все 14 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы в Госдуму. Это ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая РФ – Патриоты – За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости (РПСС), «Родина», «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Партия пенсионеров, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия».

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.