В Рыбинске началась ревакцинация горожан

16.08.2021, 12:35, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

Вместе с вакцинацией в Рыбинске проходит ревакцинация горожан, которые получили полный курс из двух прививок в феврале и марте.

В город поступает однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Ревакцинация проводится в тех же поликлиниках и выездных пунктах, что и вакцинация.

На Геопортале Ярославской области можно получить информацию обо всех прививочных пунктах, а также о возможности записи на вакцинацию на территории Рыбинска. Доступные для записи пункты вакцинации от COVID-19 отмечены на карте зеленым значком, недоступные – красным.

Число рыбинцев, получивших первый компонент вакцины от коронавируса, составило 42 068 человек. Количество привитых вторым компонентом в городе превысило 33 980.

Вакцинация от коронавируса в Рыбинске стартовала в январе 2021 года. Привиться можно в одном из восьми пунктов на базе городских поликлиник.

Также в городе работают четыре выездных бригады вакцинации. С прошлой недели специальный автобус с медиками дежурит у центрального входа ТРЦ «Виконда». Прививочный пункт на колёсах работает с 11 до 18 часов.

Горожан принимают в Общественно-культурном центре по адресу: ул. Чкалова, 89. Он находится в фойе на первом этаже и работает с понедельника по пятницу с 12:00 до 19:00.

Ещё один пункт открыт на втором этаже ТЦ «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62). Он работает ежедневно. В субботу с 15:00 до 18:00 и воскресенье с 13:00 до 18:00.

Прививочный пункт в МФЦ (пр. Батова, 1) работает по будням ежедневно с 13:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных дней.

Предварительная запись в выездном пункте не требуется, прививки делаются в порядке живой очереди, с собой необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС, отметили в пресс-службе администрации города.