Россия эвакуирует часть сотрудников посольства в Кабуле

Часть сотрудников российского посольства в Кабуле эвакуируют. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия», — сказал он (цитата по РБК).

Он отметил, что всего в посольстве находятся около 100 человек.

В МИД уточнили, что афганские военные, охранявшие посольство РФ в Кабуле, ушли, их место заняли боевики «Талибана»*, которые взяли под охрану внешний периметр посольства.

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Диппредставительства западных стран начали эвакуацию сотрудников посольств еще накануне. Однако в РФ заявили, что вывозить из Кабула дипломатов не планируют и не переживают по поводу ситуации в Афганистане. В российском МИД заявили, что у Москвы хорошие отношения как с афганским правительством, так и с талибами. Кроме того, талибы гарантировали безопасность российскому посольству и дипмиссиям других стран, отмечал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

* движение признано террористическим и запрещено в РФ

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