Россия эвакуирует часть сотрудников посольства в Кабуле
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Часть сотрудников российского посольства в Кабуле эвакуируют. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
«Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия», — сказал он (цитата по РБК).
Он отметил, что всего в посольстве находятся около 100 человек.
В МИД уточнили, что афганские военные, охранявшие посольство РФ в Кабуле, ушли, их место заняли боевики «Талибана»*, которые взяли под охрану внешний периметр посольства.
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Накануне боевики «Талибана» без боя взяли столицу Кабул, президент Ашраф Гани был вынужден сложить полномочия и уехать за границу. Сторонники движения заявили о полном контроле над Афганистаном и его границами. Единственным вариантом покинуть страну оставался аэропорт Кабула.
Диппредставительства западных стран начали эвакуацию сотрудников посольств еще накануне. Однако в РФ заявили, что вывозить из Кабула дипломатов не планируют и не переживают по поводу ситуации в Афганистане. В российском МИД заявили, что у Москвы хорошие отношения как с афганским правительством, так и с талибами. Кроме того, талибы гарантировали безопасность российскому посольству и дипмиссиям других стран, отмечал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
* движение признано террористическим и запрещено в РФ
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Источник: Новая газета
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