 

Россия эвакуирует часть сотрудников посольства в Кабуле

16.08.2021, 12:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Часть сотрудников российского посольства в Кабуле эвакуируют. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия», — сказал он (цитата по РБК).

Он отметил, что всего в посольстве находятся около 100 человек.

В МИД уточнили, что афганские военные, охранявшие посольство РФ в Кабуле, ушли, их место заняли боевики «Талибана»*, которые взяли под охрану внешний периметр посольства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Падение Кабула. Главное

Талибы установили полный контроль над Афганистаном и вошли в столицу без боя. Президент страны Гани уехал в Таджикистан

Накануне боевики «Талибана» без боя взяли столицу Кабул, президент Ашраф Гани был вынужден сложить полномочия и уехать за границу. Сторонники движения заявили о полном контроле над Афганистаном и его границами. Единственным вариантом покинуть страну оставался аэропорт Кабула.

Диппредставительства западных стран начали эвакуацию сотрудников посольств еще накануне. Однако в РФ заявили, что вывозить из Кабула дипломатов не планируют и не переживают по поводу ситуации в Афганистане. В российском МИД заявили, что у Москвы хорошие отношения как с афганским правительством, так и с талибами. Кроме того, талибы гарантировали безопасность российскому посольству и дипмиссиям других стран, отмечал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

* движение признано террористическим и запрещено в РФ

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.04 / Названы основные различия между инсультом и мигренью

23.05 / Ксения Собчак, Константин Богомолов, Кирилл Серебреников на премьере фильма “Сахаров. Две жизни”

12.11 / Ученые доказали возможность разложения в Арктике биопластика

06.12 / Чем опасны куклы, замурованные в стенах домов?

18.07 / Звезда “Папиных дочек” Арзамасова ответила на слухи о романе с Авербухом: Я взрослый человек

28.11 / Мнение: Борьба в Германии против ковидобесов: взгляд изнутри

02.10 / Гангстерские войны и новый Крис Рок: 5 причин посмотреть четвертый сезон сериала “Фарго”

28.05 / Мнение: Полёт из Лондона в Токио, последствия закрытого неба и самые загруженные авиамаршруты

01.05 / В Уфе ребенок провалился в канализационный люк

26.04 / Сколько часов в неделю нужно упражняться, чтобы предупредить гипертонию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика