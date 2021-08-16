Андрей Кончаловский поздравил Юлию Высоцкую с днем рождения: “Моя женщина”

В понедельник, 16 августа, актрисе и телеведущей Юлии Высоцкой исполняется 48 лет. Одним из первых именинницу поздравил ее супруг Андрей Кончаловский. В публикации в Instagram под их черно-белым портретом 83-летний режиссер напомнил, что вот уже четверть века как они знакомы.

Сегодня день рождения Юлии Высоцкой, моей женщины и спутника жизни вот уже 25 лет.

Вопрос, которым я задавался много раз, – что такое любовь?

Хотел повторить свои размышления, но подумал, что несколько мыслей из Первого послания Апостола Павла к коринфянам говорят неизмеримо больше.

“Если… знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла… всему верит, всего надеется, все переносит. А теперь пребывают… вера, надежда, любовь; но любовь из них больше”.

ЛУЧШЕ НЕ СКАЖЕШЬ!

С днем рождения, Юлечка!

Супруги сейчас живут в Италии, но часто путешествуют по Европе. В июне, например, они посетили самый романтичный город мира – Париж.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Напомним, их отношения начинались как курортный роман. Режиссер писал в своей автобиографической книге, что будучи на момент встречи с красавицей из Минска женатым, не собирался заводить серьезный роман, но влюбился и понял, что “просто не может потерять эту женщину”. Они поженились в 1998 году.

У Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой двое детей – в 1999-м у пары родилась дочка Маша, а в 2003-м сын Петр. В октябре 2013 года режиссер попал в ДТП, ставшее роковым в судьбе его семьи. Дочь Маша, которой на тот момент было 14, не была пристегнута и получила серьезную черепно-мозговую травму. Врачи боролись за жизнь девочки, она была введена в искусственную кому, и дальше последовали долгие годы реабилитации. Андрей Сергеевич признался в интервью Владимиру Познеру больше двух лет назад, что сейчас главная цель жизни для него и его жены Юлии – это выздоровление дочки Маши.

У Виктора Франкла главная философия: иметь силу – найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима, – сказал режиссер в программе “Познер”.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая с сыном Петром на премьере фильма “Дорогие товарищи!” в Венеции, сентябрь 2020 года