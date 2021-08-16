 

Госдума приняла закон о запрете кодирования от алкоголизма

16.08.2021, 12:11, Разное
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По рекомендации Совета по правам человека при Президенте РФ Госдумой был принят законопроект «О защите прав личности».

Им предусмотрен запрет проведения операций по кодированию человека от употребления алкоголя. Эксперты пришли к выводу, что отдельные манипуляции (вшивание ампулы) носят дегуманистический характер и нарушают базовые права человека.

Государственная дума России приняла закон о запрете кодирования от алкоголизма– Кодирование от алкоголизма – процедура, сравнимая по бесчеловечности с советской карательной психиатрией. Нельзя насиловать личность. Все пьющие, ровно как и курящие – люди взрослые, осознающие пагубность своей тяги, поэтому либо они сознательно губят свою жизнь, либо у них просто не остаётся выхода. Те же, кто действительно хочет покончить с алкоголизмом, могут воспользоваться помощью психологов, дефицита которых у нас в стране не наблюдается. Поэтому Совет по правам человека при Президенте считает необходимым защитить россиян от варварской процедуры кодирования, – заявил член СПЧ, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод.

Инициатива общественника была поддержана депутатами Госдумы единогласно. Согласно закону, наркологи с 1 сентября 2021 года должны прекратить оказывать услуги по кодированию пациентов с алкогольной зависимостью. Также на территории РФ будет запрещён препарат Дисульфирам, используемый в качестве ампул для борьбы с алкоголизмом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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