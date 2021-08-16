Госдума приняла закон о запрете кодирования от алкоголизма

По рекомендации Совета по правам человека при Президенте РФ Госдумой был принят законопроект «О защите прав личности».

Им предусмотрен запрет проведения операций по кодированию человека от употребления алкоголя. Эксперты пришли к выводу, что отдельные манипуляции (вшивание ампулы) носят дегуманистический характер и нарушают базовые права человека.

– Кодирование от алкоголизма – процедура, сравнимая по бесчеловечности с советской карательной психиатрией. Нельзя насиловать личность. Все пьющие, ровно как и курящие – люди взрослые, осознающие пагубность своей тяги, поэтому либо они сознательно губят свою жизнь, либо у них просто не остаётся выхода. Те же, кто действительно хочет покончить с алкоголизмом, могут воспользоваться помощью психологов, дефицита которых у нас в стране не наблюдается. Поэтому Совет по правам человека при Президенте считает необходимым защитить россиян от варварской процедуры кодирования, – заявил член СПЧ, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод.

Инициатива общественника была поддержана депутатами Госдумы единогласно. Согласно закону, наркологи с 1 сентября 2021 года должны прекратить оказывать услуги по кодированию пациентов с алкогольной зависимостью. Также на территории РФ будет запрещён препарат Дисульфирам, используемый в качестве ампул для борьбы с алкоголизмом.

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