 

Hyundai Creta нового поколения получил спецверсию Smart на рынке России

16.08.2021, 12:10, Новости дня
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Южнокорейский бренд Hyundai объявил о выходе на российский рынок спецверсии кроссовера Creta.

Вместе с тем модель не разрабатывалась с нуля, тогда как производитель основывался на топовой комплектации Prestige, которая прошла некоторую доработку. В новом исполнении автомобиль имеет название Smart и предусматривает интеллектуальные системы. Среди опций следует выделить адаптивный круиз-контроль, экстренное торможение и удержание полосы.

Вместе с тем под капотом кроссовера используется 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 149 л.с. Приобрести данную модификацию на российском рынке станет возможным по цене от 1,99 млн рублей.



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