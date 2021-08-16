 

Тахикардия может быть одним из ключевых маркером постковидного синдрома

16.08.2021, 12:08, Разное
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Тахикардия — это аномальное увеличение частоты сердцебиения от 90 ударов в минуту. Врачи рассматривают это состояние не как отдельное заболевание, а симптом множества патологий, от нарушений вегетативной нервной системы до эндокринных расстройств.

В своем исследовании ученые Каролинского университета в Стокгольме упомянули, что в более ранних работах специалисты уделяли много внимания случаям перикардита и тромбоза у пациентов после COVID-19, однако очень мало данных о том, сколько из них страдают от тахикардии.

Специалисты провели подробную диагностику многих пациентов после коронавируса, которые наблюдались в университетской клинике и обнаружили, что признаки постуральной ортостатической тахикардии (ПОТ) и других форм этого состояния имеют от 25% до 50% переболевших COVID-19. Учащенное сердцебиение сохраняется у таких пациентов от трех месяцев и дольше после перенесенной инфекции. А спустя девять месяцев о тахикардии сообщают не менее 9% пациентов. По мнению ученых, таким людям необходимо базовое кардиологическое обследование: электрокардиограмма, эхокардиография, холтеровское мониторирование.

«Если пациент информирует об ортостатической непереносимости, такой как головокружение, тошнота, одышка, следует также провести тест наклона головы вверх или, по крайней мере, тест в положении стоя», — написали авторы исследования.

Ученые поделились своим опытом диагностики и лечения таких пациентов. По их словам, частоту сердечных сокращений эффективно снижают препараты пропранолол в низких дозах и ивабрадин. Они также рекомендуют носить компрессионное белье и увеличить потребление жидкости.

По мнению исследователей, механизм возникновения постковидной тахикардии является аутоиммунным — инфекция вызывает выработку аутоантител, которые могут активировать рецепторы, регулирующие кровяное давление и частоту сердечных сокращений.

«Тахикардия у таких пациентов может стать универсальным и легко доступным количественным маркером постострого синдрома COVID-19 и его тяжести», — считают специалисты.



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