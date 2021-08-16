 

В Одессе СБУ выявила новые попытки итальянской мафии перенаправить кокаин в ЕС

16.08.2021, 12:06, Новости дня
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Товар прибыл в морской порт Южный в контейнере с бананами с одной из южноамериканских стран. Во время осмотра груза правоохранители обнаружили в контейнерах скрытый кокаин.

“Злоумышленники планировали контрабандой переправить наркотики транзитом через Украину в ЕС. По оперативным данным, к очередной поставке причастны участники одной из самых мощных в мире преступных организаций Ндрангета”, – сообщили в СБУ.

Правоохранители изъяли около 60 кг кокаина на сумму $10 млн по ценам черного рынка

Контекст:

9 августа в Одессе правоохранители задержали трех организаторов наркобизнеса. По версии следствия, все трое – граждане Албании, Румынии и Украины – причастны к деятельности Ндрангета. Они организовали ввоз наркотических средств из Эквадора с сокрытием от таможенного контроля. Им объявили о подозрении и поместили под стражу.

Ндрангета, как пишет “ВВС News Україна”, это крупная итальянская организованная преступная группировка. Хотя Ндрангета не так известна, как сицилийская коза ностра и неаполитанская каморра, однако, по мнению экспертов, она не поступаются им по влиянию.

Сферой интересов Ндрангета считают транспортировку наркотиков. По оценкам правоохранителей, клан отвечает за ввоз большей части кокаина в Европу. А ежегодный доход группировки оценивают в 50 млрд евро, что позволяет ндрангета иметь связи в других странах Европы и мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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