 

Суд в Ростове приговорил четырех крымских татар к срокам от 12 до 18 лет

16.08.2021, 12:06, Новости дня
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Преподавателя арабского языка и предпринимателя Эльдара Кантимирова суд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Бывшего председателя религиозной общины “Алушта” Ленура Халилова – к 18 годам. Охраннику мечети этой общины Руслану Месутову предстоит провести в колонии 18 лет. Имама мечети села Малореченское Руслана Нагаева приговорили к 13 годам.

Все они будут содержаться в колониях строгого режима, а первые два года должны будут провести в тюрьме – в самых строгих условиях заключения. Кроме того, суд назначил каждому по году ограничения свободы после отбывания основного наказания. Ограничения включают в себя требования не выезжать за пределы муниципального образования, не менять место жительства и работы без уведомления специальных органов.

По версии следствия, подсудимые организовали ячейку исламской партии “Хизб-ут Тахрир” – организации, которая запрещена и признана террористической в России, но свободно действует в Украине и большинстве европейских стран. Они проводили собрания членов партии, на которых планировали работу, вербовку новых участников, распространение идей Хизб ут-Тахрир, при этом предпринимая меры конспирации, считает следствие. 

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

20 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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