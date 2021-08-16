 

“Ранок з Україною” ко Дню Независимости откроет малоизвестную Украину

16.08.2021, 12:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В этом году наша страна отмечает большой юбилей – 30 лет независимости. К празднику известные ведущие отправились в самые отдаленные уголки Украины, чтобы раскрыть факты, которые на протяжении многих лет были загадкой для нашего народа.

“Как живут наши полярники во время экспедиций в Антарктиду? С помощью какого украинского изобретения снимали фильм “Титаник”? Кто из выдающихся украинцев возглавляет крупнейшие мировые рейтинги? Все это и многое другое наши зрители узнают 24 августа в праздничном эфире “Ранку з Україною”, – комментирует ведущая канала “Украина” Лилия Ребрик.

Кроме того, ведущие расскажут об уникальных и ярких городах, в которых уже готовы встречать украинцев и гостей страны.

Известный путешественник Анатолий Анатолич поделится интересными историями и фактами, с которыми иностранцы ассоциируют нашу страну. Зрители узнают, чем покоряет Украина представителей других национальностей настолько, что они решают стать ее гражданами.

Кулинарный эксперт Григорий Герман найдет уникальные украинские продукты, из которых приготовит праздничные блюда и угостит ими известных шеф-поваров. А зрители “Ранку з Україною” узнают, как эксперты оценят блюда из оригинальных компонентов. Еще телезвезды покажут новые технологии и открытия, которыми пользуются во всем мире и, конечно же, “познакомят” с лицами, которые покоряют мировые рейтинги и задают тренды.

Мария Мельник и Григорий Герман выйдут на живописные площадки, чтобы зарядить украинцев отличным настроением и подарить им любимые песни. А компанию им составят популярные артисты, которые стояли у истоков отечественного шоу-бизнеса: группа “Океан Ельзи” и Наталья Могилевская. А также к утреннему эфиру присоединится молодой певец Артем Пивоваров, его выступление будет очень символичным, ведь в этом году Артему исполнится 30 лет – так же, как и Независимости нашей страны.

Смотрите праздничный выпуск “Ранку з Україною” во вторник, 24 августа, на телеканале “Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.02 / Почти половина украинцев выступают за отставку правительства, президента и роспуск парламента – опрос

01.07 / Памфилова пожурила Мишустина за голосование без маски

15.06 / Эксперты объяснили отказ НАТО обозначить Украине сроки вступления в альянс

26.03 / Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году

29.04 / “Бывает, спит в машине”. Виторган разоткровенничался о сыне от Собчак

14.09 / Американцы испытали самую большую в мире цифровую камеру

02.07 / Мишустин указал на поддержку предложенного Путиным курса по итогам голосования по Конституции

30.10 / В ВОЗ уверены, что локдаун может быть только крайней мерой в борьбе с COVID-19

30.11 / Новоизбранные депутаты в Закарпатской области после присяги спели гимн Венгрии

27.03 / BFM TV – из центра Парижа эвакуировали палаточный лагерь мигрантов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика