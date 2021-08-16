Анастасия Решетова после длительного недопонимания помирилась с матерью

Анастасия Решетова после длительного периода недопонимания помирилась с матерью. Об этом модель пояснила в одной из своих Stories в Instagram.

Женщина родила Анастасию Решетову в 16 лет, а спустя несколько лет появилась вторая дочь Валентина. Позднее мать девочек оставила их на отца, в чем и заключалась причина плохих отношений с родительницей. Отвечая на вопросы поклонников, модель ранее часто заявляла, что мать не хочет идти на контакт, однако на днях ситуация изменилась.

Бывшая возлюбленная Тимати призналась, что им с родительницей удалось наладить общение. «Все хорошо, и мы скоро увидимся», – ответила на вопрос одного из подписчиков в Stories модель.

Источник: www.instagram.com