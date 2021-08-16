Эксперты назвали три фактора, продлевающие жизнь на 14 лет

Основными причинами смерти жителей планеты становятся три предотвратимых состояния – слабоумие, рак и болезни сердца. Эксперты ВОЗ назвали три фактора, которые помогут снизить риски смерти и продлить жизнь на 14 лет.

Профилактический кардиолог клиники Blackrock Пэдди Барретт сообщил, что людям до 50-летия стоит избавиться от вредных привычек, в частности курения и злоупотребления алкоголем. Также следует выполнять физические упражнения и следить за питанием. Важно насыщать организм полезными веществами, витаминами и минералами, отказавшись от вредной пищи.

Немаловажным фактором, по словам Барретта, является контроль веса, давления и уровня сахара в крови. Нужно следить и за показателями содержания холестерина. Все это в совокупности поможет снизить риск развития болезней и увеличить продолжительность жизни от 12 до 14 лет.

Источник: ufatime.ru