 

Эксперты назвали три фактора, продлевающие жизнь на 14 лет

16.08.2021, 12:04, Разное
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Основными причинами смерти жителей планеты становятся три предотвратимых состояния – слабоумие, рак и болезни сердца. Эксперты ВОЗ назвали три фактора, которые помогут снизить риски смерти и продлить жизнь на 14 лет.
Профилактический кардиолог клиники Blackrock Пэдди Барретт сообщил, что людям до 50-летия стоит избавиться от вредных привычек, в частности курения и злоупотребления алкоголем. Также следует выполнять физические упражнения и следить за питанием. Важно насыщать организм полезными веществами, витаминами и минералами, отказавшись от вредной пищи.

Немаловажным фактором, по словам Барретта, является контроль веса, давления и уровня сахара в крови. Нужно следить и за показателями содержания холестерина. Все это в совокупности поможет снизить риск развития болезней и увеличить продолжительность жизни от 12 до 14 лет.

Источник: ufatime.ru



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