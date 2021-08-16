 

Фониатр Улезько рассказала о шансах МакSим возобновить карьеру

16.08.2021, 12:04, Разное
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Галина Улезько оценила шансы МакSим возобновить карьеру. Отоларинголог-фониатр, речевой и вокальный фонопед проанализировала состояние голоса певицы после выздоровления и длительной комы.
После борьбы с коронавирусом у человека начинается формирование новых нейтронных связей, а голос певца связан с мелкой моторикой, взаимодействующей с самыми тонкими отделами головного мозга. В настоящее время не существует точных методов реабилитации для таких пациентов, поэтому врачи индивидуально подходят к решению проблемы.

Улезько отметила, что шансы на восстановление голоса существуют, если лечение кровообращения и детоксикации было грамотным. В медицине встречаются случаи спасения легких пациентов при 70-80% поражения с минимумом остаточных явлений. То есть, по словам фониатра, МакSим спустя какое-то время может восстановить и вернуть свой первоначальный голос.

Чтобы ответить на вопрос о возобновлении карьеры, нужно иметь данные о степени поражения головного мозга. Фониатр призвала переболевших коронавирусом обращаться к специалистам, чтобы получить эффективную реабилитацию по восстановлению голоса, пишет «ПолитЭксперт».



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