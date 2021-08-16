Евродепутат от Польши – неспособность ЕС решить «реальные проблемы» порождает всё больший евроскептицизм

Тот факт, что Евросоюз сосредоточился на попытках помешать Польше провести судебную реформу, вместо того чтобы решать проблему миграции, способствует росту евроскептицизма, заявил депутат Европейского парламента от Польши Рышард Чарнецкий в интервью Daily Express. По словам Чарнецкого, Варшава ждёт поддержки Брюсселя на фоне роста числа иммигрантов из Белоруссии, которые стали оружием в противостоянии президента Александра Лукашенко с Западом.



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Брюссель сосредоточился на «воображаемых» проблемах, вместо того чтобы решать проблемы «реальные», что «раздувает пламя евроскептицизма», предупредил в интервью Daily Express депутат Европейского парламента от польской правящей партии «Право и справедливость» Рышард Чарнецкий.

«Брюссель должен заниматься реальными проблемами, такими как миграционная политика, а не воображаемыми, как система правосудия в Польше. Действия ЕС относительно последнего вопроса значительно увеличили число евроскептиков и еврореалистов в моей стране», — предупредил Чарнецкий.

Как напоминает Daily Express, в последнее время отношения между Брюсселем и Варшавой становятся «всё более напряжёнными» из-за судебной реформы, которую в Польше проводит правящая партия. Как утверждают в Евросоюзе, она угрожает независимости судебной системы в стране и подрывает общие ценности блока. В связи с этим Европейская комиссия инициировала против Польши процедуру по статье 7 Лиссабонского договора, в результате чего страна теоретически может лишиться права голоса в Европейском совете, если не пойдёт на попятную.

При этом, по словам бывшего вице-президента Европейского парламента, одной из самых серьёзных проблем для Брюсселя в настоящий момент является отнюдь не реформы Варшавы, а миграция, особенно учитывая значительный рост числа людей, пересекающих границы Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией.

«Мы ожидаем, что блок, который, очевидно, часто поднимает тему «европейской солидарности», поддержит наши три страны. Тем более что проблема обостряется: только за первые семь месяцев 2021 года из Ирака и Афганистана прибыло на 700 процентов больше иммигрантов, чем за весь 2020 год!» — заявил Чарнецкий.

Политик подчеркнул, что проблема нелегальной миграции касается всех стран ЕС, так как иммигранты из Азии, которые приезжают из Белоруссии в Польшу, не намерены там оставаться. По его словам, они хотят обосноваться в таких странах, как Германия или Нидерланды.

По мнению Чарнецкого, мигранты стали оружием в противостоянии президента Александра Лукашенко с Западом. При этом польский политик подчеркнул, что «Польша хочет, чтобы Белоруссия двигалась в сторону Запада, а не в сторону России».

Как пишет Daily Express, не обошёл вниманием Чарнецкий и громкую историю с бегуньей Кристиной Тимановской. Белорусская спортсменка раскритиковала руководство национальной сборной Белоруссии, после чего её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Олимпийских играх в Токио. В итоге Тимановская запросила гуманитарную визу у Польши, которая была предоставлена ей и её супругу.

«Что касается спортсменки из Белоруссии, Польша, начиная с XV века, предлагала убежище всем людям из разных частей Европы — как восточной, так и западной. Им предоставлялось убежище независимо от того, преследовали ли их по политическим или религиозным причинам, и мы гордимся этим, — заявил депутат Европейского парламента. — Но граница есть граница, и её нужно уважать».