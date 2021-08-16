France info – пандемия породила во Франции новую профессию

После введения французскими властями закона о необходимости иметь санитарный пропуск для посещения общественных мест компаниям потребовались новые сотрудники, которые стали бы эти пропуска проверять. В итоге, как отмечает France info, спрос на них очень большой, хотя сама профессия новая.

Прежде чем сесть на поезд, посетить памятник или пойти на спектакль, вы их не пропустите — контролёры санитарных пропусков отныне стали частью нашей повседневной жизни. Этой новой профессией уже несколько дней занимается Николя Буле в университетском больничном центре Анжера.

НИКОЛЯ БУЛЕ, встречающий в университетском больничном центре Анжера: Вы нажимаете на «санитарный пропуск»…

Это его первый профессиональный опыт, за который он получает минимальную зарплату.

НИКОЛЯ БУЛЕ: Я хотел работать в университетском больничном центре. Так что я искал, какие должности вакантны. Доступна была должность проверяющего санитарный пропуск. Я подал заявку, на следующий день мне позвонили. На следующий день у меня была работа. Прошёл осмотр врача, и всё.

Эти новые должности только создали, но они уже заняты. В парижском агентстве по найму временных работников только на этой неделе наняли несколько десятков контролёров санитарных пропусков. Компании звонят каждый день, даже те, кто прежде не нанимал временных работников.

КАРИМ РОБЕР, сотрудник агентства Proman: Взрывной рост запросов где-то последние две недели. У нас, благодаря введению пропусков, немало новых клиентов, немало ресторанов, кому нужны эти новые сотрудники.

Несколько сотен вакансий нужно закрыть на разных площадках, в частности в отдельных торговых центрах, которые скоро окажутся в зоне действия санитарных пропусков. Но также и здесь, на входе в бассейн в Нормандии. Управляющая пока ещё не нашла человека, который мог бы её заменить.

СЕВЕРИН ЖИЛЕ, ответственная за общение с клиентами в Акванакр: Мы общались с несколькими компаниями, которые занимаются безопасностью. Там объяснили, что всё сложно, у них большой спрос. И мы с нашим режимом работы и работой без выходных не сможем найти человека на полный день и на всю неделю.

Единственное требование, чтобы получить эту должность, — быть полностью привитым и быть старше 18 лет.

Дата выхода в эфир 14 августа 2021 года.