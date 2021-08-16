 

“Горькая пилюля”: в Японии раскритиковали политику Зеленского

16.08.2021, 11:58, Разное
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Конечно, президенту Украины Владимиру Зеленскому совсем не привыкать оказываться в центре международных скандалов. Один из них произошел не так давно, когда Незалежная отозвала свою подпись из-под предложения Канады направить в Китай мониторинговую миссию ООН для проверки информации о создании лагерей для уйгуров. Кроме того, многие эксперты справедливо посчитали, что сотрудничество с КНР рано или поздно приведет к охлаждению отношений с США.

Резонансная история получила новый виток. В Японии раскритиковали политику Зеленского по сближению с Китаем. Как сообщает LIFE, аналитики крупного политического издания назвали данную ситуацию “горькой пилюлей” для украинского президента.

Эксперты не сомневаются, что Зеленский стремится подобным опасным способом обратить внимание Евросоюза и США на проблемы Украины. Они подчеркнули в статье, что Незалежной при желании бороться с Россией не обойтись без помощи западных стран.

Однако, это не помешало японским журналистам раскритиковать позицию Зеленского. В издании спрогнозировали, что разворот в сторону КНР может ударить по и того не самым лучшим взаимоотношениям с Белым домом.

По данным RT, глава Незалежной хочет привлечь в страну китайские инвестиции. Остается открытым вопрос, на какие шаги он готов ради этого. Японские коллеги уточняют, что отзыв подписи Украины из-под доклада Канады в ООН вызвал недовольство как в Вашингтоне, так и в Брюсселе.



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