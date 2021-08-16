 

В России коронавирус выявили у 20 765 человек

16.08.2021, 11:58, Разное
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Согласно последним данным, за минувшие 24 часа в России было выявлено 20 765 новых случаев коронавируса. За эти же сутки здоровыми признали 15 601 человек, ранее входивших в число носителей ковида. Число погибших оценивается в 806.

На первом месте в печальном антирейтинге регионов России с самым большим числом новых заражений по-прежнему находится Москва, где количество заразившихся за сутки оценивается в 1489 человек. Практически вплотную к столице следует Санкт-Петербург, власти которого отчитались о 1383 заболевших. В Московской области их немногим меньше – 1362 пациента.

Тем временем общее число зарегистрированных пациентов с выявленным коронавирусом за все время ведения наблюдений в России достигло 6 621 601. Цифра выздоровевших также выглядит внушительно – 5 899 917 человек. Число летальных исходов оценивается в 171 305.

Напомним, в СМИ продолжают обсуждать возникновение в мире нового, более опасного, штамма коронавируса. Сообщается о его повышенной летальности. Избежать смертельной угрозы можно, успокаивают специалисты. По их словам. риск заражения и возникновения осложнений сильно снижается у привитых пациентов.

В России кампания по вакцинации успешно идет уже продолжительное время. Получить укол можно абсолютно бесплатно. Для этого по всей стране работают специализированные центры. Занимаются этим и обычные поликлиники.



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