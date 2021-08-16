 

Мнение: Утро в аэропорту Кабула

16.08.2021, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как проходит эвакуация из кабульского аэропорта.

Относительно того, почему дошло именно до таких картинок и почему США не хотев повторения Сайгона фактически его повторили, сегодня в течение дня выйдет большой материал, где рассмотрим основные вехи "вывода американских войск из Афганистана" и впечатляющий финал этого процесса.

Что улыбает, некоторые всерьез считают все это "хитрым планом Байдена".
Если происходящее является частью "хитрого плана", то можно пожелать и в дальнейшем таких же прекрасных "хитрых планов" в других странах, которые оккупируют США. Начать можно с Сирии и Ирака. Тем более, что курдов таким образом там уже кидали несколько раз. Тоже разумеется в рамках невероятно "хитрых планов". Напоминает недавние "хитрые планы" с бегством Хафтара от Триполи и "хитрые планы" по свержению Мадуро. Да и наши отечественные "хитрые планы" с признанием Порошенко в 2014-м году тоже забывать не следует.

Трансляция по Афганистану продолжается в ТГ – https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.08 / Японские ученые открыли способ определить тяжесть заболевания при коронавирусе

15.05 / Несколько стильных и непринужденных нарядов для летней прогулки или свидания

25.10 / Папа Римский открыл первый бордель в Ватикане

27.09 / Кубок Гагарина выиграет COVID-19

13.07 / Вышли из тени: Меган Маркл и принц Гарри впервые с начала карантина замечены в Лос-Анджелесе

15.01 / Технократы и трансгуманисты стремятся контролировать мозг каждого человека

19.08 / Медики: Антибиотики могут снижать эффективность гормональной контрацепции

29.10 / Мнение: Можете меня всего заминусовать, но я молчать не буду.

03.08 / Настасья Самбурская снимается в продолжении сериала “Универ”

22.03 / Ученые назвали ежедневное употребление бекона причиной развития слабоумия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика