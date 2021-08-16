Мнение: Утро в аэропорту Кабула

Как проходит эвакуация из кабульского аэропорта.

Относительно того, почему дошло именно до таких картинок и почему США не хотев повторения Сайгона фактически его повторили, сегодня в течение дня выйдет большой материал, где рассмотрим основные вехи "вывода американских войск из Афганистана" и впечатляющий финал этого процесса.

Что улыбает, некоторые всерьез считают все это "хитрым планом Байдена".

Если происходящее является частью "хитрого плана", то можно пожелать и в дальнейшем таких же прекрасных "хитрых планов" в других странах, которые оккупируют США. Начать можно с Сирии и Ирака. Тем более, что курдов таким образом там уже кидали несколько раз. Тоже разумеется в рамках невероятно "хитрых планов". Напоминает недавние "хитрые планы" с бегством Хафтара от Триполи и "хитрые планы" по свержению Мадуро. Да и наши отечественные "хитрые планы" с признанием Порошенко в 2014-м году тоже забывать не следует.

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