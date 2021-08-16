 

Россия сняла ограничения на рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею

16.08.2021, 11:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил с 27 августа снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из РФ в Доминикану, Южную Корею и Чехию, сообщили в штабе.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию», – передает ТАСС сообщение штаба.

«Также принято решение с 27 августа увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе», – передает РИА «Новости».

Как уточнили в штабе, речь идет о Венгрии (по маршрутам Москва – Будапешт с четырех до семи рейсов в неделю, Сочи – Будапешт, Казань – Будапешт, Жуковский – Будапешт, Екатеринбург – Будапешт, Краснодар – Будапешт, Ростов–на–Дону – Будапешт, Самара – Будапешт с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте), Египте (по маршрутам Москва – Хургада, Москва – Шарм–эш–Шейх с пяти до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Хургаду и Шарм–эш–Шейх с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте).

Также увеличится число рейсов в Кипр (по маршрутам Москва – Ларнака с четырех до семи рейсов в неделю, Москва – Пафос с трех до семи рейсов в неделю, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты (кроме Москвы), в Ларнаку и Пафос с двух до четырех рейсов в неделю на каждом маршруте), Киргизию (по маршрутам Москва – Бишкек с трех до семи рейсов в неделю, из Новосибирска, Красноярска, Казани, Екатеринбурга, Иркутска, Грозного в Бишкек с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте).

Увеличение числа регулярных рейсов коснется и Таджикистана (по маршруту Москва – Душанбе с двух до семи рейсов в неделю, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Душанбе, Худжанд и Куляб с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте).

«Оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учетом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране», – говорится в сообщении.

Авиасообщение с Танзанией было приостановлено Россией с 15 апреля из–за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Позже эти ограничения несколько раз продлевались.



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