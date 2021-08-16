 

Россияне не пострадали в ходе ночных событий в аэропорту Кабула

16.08.2021, 11:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ посольстве РФ в Афганистане заявили, что российские граждане не пострадали в ходе ночных событий в аэропорту Кабула.

«Что касается инцидента в кабульском аэропорту, то, по нашим данным, среди пострадавших российских граждан нет», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря дипмиссии Никиты Ищенко.

«У нас все идет хорошо, ситуация в городе относительно спокойная… Наше посольство уже охраняют талибы, они гарантировали нам полную безопасность», – добавил он.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.

В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



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