Россияне не пострадали в ходе ночных событий в аэропорту Кабула

В посольстве РФ в Афганистане заявили, что российские граждане не пострадали в ходе ночных событий в аэропорту Кабула.

«Что касается инцидента в кабульском аэропорту, то, по нашим данным, среди пострадавших российских граждан нет», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря дипмиссии Никиты Ищенко.

«У нас все идет хорошо, ситуация в городе относительно спокойная… Наше посольство уже охраняют талибы, они гарантировали нам полную безопасность», – добавил он.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.

В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.