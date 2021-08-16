Данила Козловский поделился нежным фото с дочерью

Данилу Козловского можно назвать образцовым “воскресным” папой. Актер, режиссер и продюсер использует любую возможность, чтобы побыть со своей полуторагодовалой дочерью Одой Валентиной. Малышка с рождения живет в Америке с матерью – актрисой и моделью Ольгой Зуевой. Каждую встречу с малышкой Козловский отмечает новым снимком в социальной сети. Вчера в Instagram Данилы появилось еще одно фото, на котором запечатлен знаменитый папа с ребенком на руках. Где именно сделан снимок, Данила не уточнил. На нем, кстати, впервые можно рассмотреть черты лица Оды, хоть и частично.

Счастье, – коротко подписал публикацию актер.

Последний раз, судя по публикациям в сети, Козловский виделся с дочкой месяц назад. Тогда он поделился совместной фотографией с ребенком на фоне океана. Лица девочки Данила, как и мать малышки Ольга Зуева, по-прежнему скрывает. Местоположение Козловский и тогда не раскрыл, но, вероятно, он отдыхал с дочерью на каком-то курорте, возможно, в США. Именно там живет Ольга Зуева с дочкой.

Данила Козловский с дочкой, июль 2021 года

Ольга Зуева с дочкой в Нью-Йорке, май 2021

Напомним, что об отношениях Данилы и Ольги впервые стало известно в начале 2015 года, когда пара вышла в свет на премьере фильма с участием Данилы “Духless 2”. За пять лет отношений они несколько раз работали на одной съемочной площадке: сначала актриса появилась в режиссерском дебюте Козловского “Тренер”, затем он оказал своей девушке ответную услугу – снялся уже в ее первом фильме “На районе”. Фильм “Официально красивые” стал их третьим совместным проектом на экране.

2 марта 2020 года Козловский впервые стал отцом. Девочка родилась в Америке и получила необычное имя – Ода Валентина. А родители почти сразу после ее рождения разошлись, о чем Данила Козловский рассказал в апреле этого года в интервью Ирине Шихман. Ода Валентина живет с матерью в Америке, а папа ее регулярно навещает.