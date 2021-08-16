Skoda объявила стоимость обновленного кроссовера Kodiaq для рынка России

Чешская компания Skoda объявила о скором выходе в РФ обновленного кроссовера Kodiaq.

Сообщается, что новая модель поступит в продажу к осени. Приобрести кроссовер Kodiaq можно по цене от 1,96 млн рублей в минимальной модификации. Под капотом модели установлен 1,4-литровый турбированный мотор на 125 л.с. Также здесь применили передний привод и механическую трансмиссию. Автомобиль получил рельефный капот, модернизированную решетку радиатора, светодиодную оптику.

Также кроссовер Kodiaq имеет обновленные бамперы, задние фонари, а также стильные противотуманки. Кроме того, модель получила электрические зеркала с подогревом. Покупателям будут доступны модификации с салоном на 5 и 7 мест.