 

Skoda объявила стоимость обновленного кроссовера Kodiaq для рынка России

16.08.2021, 11:16, Новости дня
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Чешская компания Skoda объявила о скором выходе в РФ обновленного кроссовера Kodiaq.

Сообщается, что новая модель поступит в продажу к осени. Приобрести кроссовер Kodiaq можно по цене от 1,96 млн рублей в минимальной модификации. Под капотом модели установлен 1,4-литровый турбированный мотор на 125 л.с. Также здесь применили передний привод и механическую трансмиссию. Автомобиль получил рельефный капот, модернизированную решетку радиатора, светодиодную оптику.

Также кроссовер Kodiaq имеет обновленные бамперы, задние фонари, а также стильные противотуманки. Кроме того, модель получила электрические зеркала с подогревом. Покупателям будут доступны модификации с салоном на 5 и 7 мест.



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